Keylor Navas llegó al Real Madrid en el año 2014 proveniente del Levante. | Fuente: As

Keylor Navas ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos días tras haber tomado la supuesta decisión de no continuar en el Real Madrid. Según medios españoles, el portero costarricense quiere cambiar de aires antes del cierre del libro de pases teniendo en cuenta que lo más probable es que asuma el rol de suplente de Thibaut Courtois.

Sin embargo, en conferencia de prensa, Zinedine Zidane negó que Keylor Navas le haya comentado que no quiere continuar en el club. El entrenador del Real Madrid, incluso, expresó su deseo de que el guardameta de 32 años siga en el plantel al mencionar que no considera su salida como una alternativa a seguir.

"Keylor Navas ha sido un jugador importante de este equipo y lo va a ser. No contemplo la posibilidad de que salga y no me ha dicho que quiera marcharse. Quiere jugar y demostrar que es muy bueno, en todo momento ha sido un gran profesional. Es cierto que hasta el 2 de septiembre seguiremos hablando de jugadores, pero quiero continuar con él en esta aventura", dijo.

Keylor Navas se sumó a las filas del Real Madrid en el 2014, después de una destacada actuación en el Mundial de Brasil. Si bien en la primera temporada le costó ser titular ante la presencia de Iker Casillas, el golero norteamericano logró consolidarse en el arco de la 'Casa Blanca' en la siguiente campaña.