Zinedine Zidane viene de vencer 1-0 al Sevilla con el Real Madrid. | Fuente: EFE

El futuro de Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid había quedado en el aire después de la goleada recibida a manos del PSG, pero él mismo se encargo de revertir eso con el triunfo ante Sevilla en Liga Santander. En conferencia de prensa, 'Zizou' manifestó que es usual que lo coloquen fuera del equipo cuando no se dan los resultados y no lo ve como una falta de respeto.

"Siempre se va a dudar de mí, estoy concentrado en el partido contra Osasuna y eso es lo que me da vida. Tenemos que hacer un gran encuentro, con la misma intensidad y ganas. No pienso en que sea una falta de respeto, las cosas son así. Estoy fuera cuando perdemos y dentro cuando ganamos", dijo.

Por otro lado, Zinedine Zidane fue consultado sobre la cantidad de lesiones con los que cuenta su plantel. Además de manifestar su molestia al respecto, el estratega del Real Madrid lamentó el poco descanso que tienen los futbolistas hoy en día.

"Me molesta muchísimo porque no quiero a mis jugadores lesionados, pero esto es una parte del fútbol. Los cuidamos mucho y la gente que trabaja aquí es muy bueno, pero eso no es suficiente. Los futbolistas no descansan nunca, tienen partidos de selección y juegan de ahí con los clubes. En mi época se jugaban 40 cotejos al año, ahora 66", sentenció.