Zinedine Zidane tendrá su segunda etapa como entrenador del Real Madrid. | Fuente: AFP

Nueve meses después de dejar el cargo de director técnico del Real Madrid tras ganar su tercera Champions League seguida, Zinedine Zidane pegará la vuelta a la 'Casa Blanca' por el complicado momento que viene pasando en lo deportivo. Sin embargo, esta posibilidad no fue descartada por el propio 'Zizou' cuando decidió dejar el conjunto merengue en mayo del año pasado.

En su conferencia de prensa de despedida, Zinedine Zidane se refirió a la posibilidad de regresar algún día al Real Madrid y señaló que en ningún momento iba a perder el vínculo con la institución, pues conocía a mucha gente ahí y calificó su salida como 'un hasta pronto'.

"Este es un momento complicado porque digo que no voy a seguir, pero no es un día triste para mí. No es un adiós, sino un hasta pronto. Siempre voy a estar cerca a este club, así que no pasa nada. Además, conozco a un montón de gente aquí y la relación no va a cambiar para nada", dijo el estratega francés.

Recordemos que Zinedine Zidane reemplazará a Santiago Solari en el puesto de entrenador del Real Madrid y dirigiría su primer duelo este sábado 16 de marzo, cuando reciba al Celta de Vigo por la fecha 28 de la Liga Santander.