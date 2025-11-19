Confirmado por la FIFA: México albergará los partidos del repechaje internacional para el Mundial 2026

Lugares y fechas confirmadas. La FIFA anunció que el repechaje internacional para el Mundial 2026 se disputará en México, entre el 23 y 31 de marzo del próximo.

A través de un comunicado emitido en su página web, la entidad deportiva informó que Guadalajara y Monterrey han sido las ciudades elegidas para albergar los cotejos que dará dos cupos para la Copa del Mundo.

"Guadalajara y Monterrey serán las sedes del Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial FIFA 2026, que se celebrará del 23 al 31 de marzo de 2026, donde se disputarán dos de las últimas plazas para la primera Copa Mundial de la FIFA con 48 equipos", indicó Gianni Infantino, presidente de FIFA, en su cuenta de Instagram.

Estadios de Guadalajara y Monterrey también albergarán partidos del Mundial

Los estadios que albergarán los partidos para el repechaje internacional serán los mismos que tendrá el Mundial 2026. Por ejemplo, el recinto de Guadalajara tendrá cuatro cotejos de la fase de grupos, mientras que el de Monterrey albergará tres de la misma fase y uno en los dieciseisavos de final.

"El Estadio Guadalajara es uno de los recintos futbolísticos más modernos del país. Inaugurado en 2010, es la sede de CD Guadalajara, club de la Liga MX, y a lo largo de los años ha sido escenario de numerosos partidos internacionales", indica la FIFA en su comunicado.

"Conocido como El Gigante de Acero, el Estadio Monterrey es la casa de los Rayados, equipo de la máxima categoría del fútbol mexicano, desde su apertura en 2015", complementa la misiva.

