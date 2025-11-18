Últimas Noticias
Con Bolivia en el Repechaje: clasificados, formato y calendario de partidos por el pase al Mundial 2026

Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

El Torneo Clasificatorio para el Mundial FIFA 2026 otorgará dos plazas para el torneo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. Bolivia ya está en el repechaje.

La última ventana internacional FIFA está en marcha y se definen las selecciones que clasifican para el Mundial 2026. La mayoría de equipos que acudirán a la gran cita futbolística del próximo año ya está listos, mientras que un grupo aún tiene que buscar la clasificación mediante el repechaje intercontinental.

Con el aumento de los participantes a partir de la edición venidera, la FIFA también innova con el Torneo Clasificatorio para el Mundial, en el que estarán en juego las dos últimas plazas para el certamen. Cada confederación, a excepción de la UEFA, contará con representantes en esta instancia.

Las Eliminatorias que terminaron primero fueron las de OFC y Conmebol. Nueva Caledonia, Bolivia y RD Congo ya están en el repechaje y en la fecha FIFA de noviembre se completarán la lista de los seis participantes.

Por Asia se sumará Irak o Emiratos Árabes Unidos, el ganador de la repesca continental en la ronda 5.

En cuanto a Concacaf, de donde saldrán dos boletos para el repechaje, aún hay más opciones, aunque la probabilidad es grande de que los clasificados sean Panamá y Jamaica. Todo se define este martes.

¿Cómo es el formato del nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026?

  • Conmebol - 7° de la clasificación --> Bolivia
  • Concacaf - Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación
  • CAF - Ganador de la segunda ronda de clasificación --> RD Congo
  • AFC- Ganador de la quinta ronda de clasificación --> Irak o Emiratos Árabes Unidos
  • OFC - Finalista de la tercera ronda de clasificación --> Nueva Caledonia

Serán seis selecciones participantes en el repechaje intercontinental. Los cuatro equipos que estén peor ubicados en el ranking FIFA se enfrentarán en semifinales, mientras que los dos mejores posicionados esperarán directamente en las finales. Los vencedores de las finales clasificarán al Mundial 2026.

¿Cuándo inicia el nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026?

El repechaje intercontinental se disputará en marzo del 2026, durante la fecha FIFA que comprende del 23 al 31 de marzo. La sede aún no ha sido confirmada por FIFA, aunque se considera que se realizará en uno de los países anfitriones de la Copa de Mundo.

Selecciones clasificadas al repechaje intercontinental para el Mundial 2026

  • RD Congo --> #60 ranking FIFA
  • Bolivia --> #76 ranking FIFA
  • Nueva Caledonia --> #150 ranking FIFA

*Ranking actualizado en octubre del 2025.

Bolivia jugó por última vez la Copa Mundial de la FIFA en 1994

Calendario del nuevo torneo de repechaje al Mundial 2026

23-25 marzo

Llave A

Semifinal 1

Equipo A vs. Equipo B

Llave B

Semifinal 2

Equipo C vs. Equipo D


31 marzo

Final A

Ganador Semifinal 1 vs. Equipo E --> Vencedor clasifica al Mundial 2026

Final B

Ganador Semifinal 2 vs. Equipo F --> Vencedor clasifica al Mundial 2026

 ¿Cuándo es el sorteo del repechaje al Mundial 2026?

La ceremonia del sorteo de repechaje del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 20 de noviembre en la sede de la FIFA, en Zúrich, Suiza. El evento comenzará a las 07:00 a.m. hora de Perú y 08:00 a.m. de Bolivia.

Mundial 2026 Repechaje Mundial 2026 Selección de Bolivia FIFA Eliminatorias 2026

