Se va de Vélez Sarsfield: Ricardo Gareca asegura que es el momento más duro de su carrera

Ricardo Gareca no atraviesa un buen momento en su carrera como entrenador. Este lunes, anunció en conferencia de prensa que no va más como DT de Vélez Sarsfield, club que no levantó cabeza en la Liga Profesional de Argentina.

El exentrenador de la Selección Peruana señaló que "vimos que este era el mejor momento para dar un paso al costado y que al no darse los resultados y no devolver el gran sacrificio que hizo el club para que estemos acá, tomamos esta determinación. Creemos que es lo mejor para Vélez".

"Entendí que me contrataron para mejorar a Vélez y no lo he conseguido. Vélez está por sobre todos. Eso fue lo que nos llevó a decidir alejarnos del club. Dimos todo a nuestro alcance. Agradezco a los hinchas por sus mensajes de cariño", agregó.

En otro momento, el 'Tigre Gareca reconoció que la salida del equipo de sus amores es el momento más duro de su carrera como técnico.

"Sí (es el momento más duro de mi carrera) porque viví un tema similar en Palmeiras, siendo argentino en Brasil, por ejemplo le tengo un gran cariño al club porque, increíblemente, me trataron excelente, pero me tocó situación parecida y me mantenía firme en el cargo porque estaba convencido y respeto los contratos que firmo, los cumplo, soy de respetar. En Perú, lo mismo: las dos Eliminatorias, en primera ronda, estaba último y, después, revertimos la situación. Pero (Vélez) es un club que me remonta a muchas cosas, a muchos acontecimientos de mi vida, desde chiquitito, pasando como jugador, técnico. Es un club bastante especial y no forzaría nada que tenga que ver con resultados", apuntó.

Gareca no se adecuó al trabajo del día a día

"Quiero lo mejor para Vélez y consideramos que lo mejor es alejarnos. Aparte, vengo de un proceso de muchos años, con otra metodologia de trabajo. Intentamos adecuarnos nuevamente al día a día y no quiero hacer ningún experimento con Vélez. Quiero que se pueda manejar como se tiene que manejar, que se resuelva de la mejor manera. Nosotros entendemos, más allá de la insistencia de la dirigencia, que este es el mejor momento como para que Vélez recapacite y pueda venir un entrenador que trate de encaminar la cosa", culminó Gareca.

Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa. | Fuente: ESPN

Gareca llegó tras entrenar a Selección Peruana

Gareca, que venía de dirigir a la Selección Peruana de 2015 a 2022, a la que llevó al Mundial de Rusia 2018, no pudo mejorar los números del mal desempeño de Vélez en esta temporada, en la que empieza a rondar los últimos puestos.

El último partido que el experimentado DT argentino dirigió a Vélez fue la derrota 2-0 de visita ante Belgrano, que alargó la mala racha a 10 partidos sin triunfos, tras lo cual desistió de acudir a la rueda de prensa por un malestar físico.

En su segundo ciclo al frente de Vélez, diez años después de alejarse de este equipo con una inolvidable primera etapa en la que logró 4 títulos locales, Gareca dirigió en 12 partidos, con un saldo de apenas una victoria, 7 empates y 4 derrotas.

