Luis Suárez, delantero uruguayo. | Fuente: EFE

Se acabó la ilusión de miles de hinchas de River Plate. El delantero uruguayo Luis Suárez afirmó este jueves que pese a que estaba "ilusionado" no jugará por el equipo 'millonario'. El 'Pistolero' anunció que su deseo era jugar la Copa Libertadores 2022.

“Llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo pasaría con la posibilidad de Nacional que fue mi casa”, declaró Suárez en entrevista con El País de Uruguay.

"Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad", agregó.

El exgoleador de Barcelona reconoció que en un momento se planteó jugar con River a pesar que su deseo era continuar en el fútbol europeo después de acabar su contrato con el Atlético de Madrid.

“Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió tanto que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso", indicó.

Suárez sorprendio por postura del Nacional

Luis Suárez no ocultó su sorpresa que el Nacional de Uruguay, el club de sus amores, no haya preguntado sobre la chance de incorporarlo.

"Estoy sorprendido de que los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación", culminó.







