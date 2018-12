Gonzalo Martínez (d), jugador del River Plate, durante la primera semifinal del Mundial de Clubes 2018 | Fuente: EFE | Fotógrafo: MAHMOUD KHALED

River Plate vs. Kashima Antlers se enfrentan este sábado por el tercer lugar del Mundial de Clubes en Abu Dhabi. El partido está programado para las 8:30 a.m. (hora peruana). En Argentina serán las 10:30 a.m. y en México empezará a las 7:30 a.m.

Una exhibición de pegada del galés Gareth Bale, con un triplete que le convierte en el segundo máximo goleador de la historia del Mundial de Clubes, clasificó al Real Madrid para la final, en la que se cita con Al Ain, tras superar con solvencia al Kashima Antlers (1-3).



River Plate y Kashimar Antlers se enfrentarán por primera vez y será transmitido por Fox Sports.

Ese mismo día, El Real Madrid disputará el sábado la final del Mundial de Clubes ante Al Ain, que dio la sorpresa en la otra semifinal eliminando en la tanda de penaltis a River Plate. El equipo español puede conquistar su tercera corona mundial consecutiva