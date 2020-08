Robert Lewandowski ganó el triplete de la temporada con Bayern Munich | Fuente: AFP | Fotógrafo: MATTHEW CHILDS

La pandemia del coronavirus obligó a modificar la temporada en las principales ligas del mundo, con suspensiones de largo tiempo o algunas que no volvieron a disputar. Por ello, la revista ‘France Football’ determinó cancelar la entrega del Balón de Oro de esta campaña.

Esta decisión generó diversas opiniones, ya que hubo jugadores que consiguieron mantener su rendimiento antes y después de la para por la pandemia. Uno de ellos fue Robert Lewandowski, ganador del triplete (Champions League, Bundesliga y DFB Pokal) con Bayern Munich y quien no tiene dudas sobre el futbolista que merecía el premio.

"Con el Bayern de Múnich, ganamos todas las competiciones que se podían ganar. Fui el máximo goleador en cada una de ellas. Creo que, si un jugador ha logrado tanto, debería recibir el Balón de Oro", dijo el ‘9’ en entrevista con ‘onet’.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los que más veces ganaron el trofeo y constantemente aparecen en la nómina. Otro gran candidato es Neymar, que brilló con el PSG en la Champions, pero para Lewandowski fue él quien hizo todos los méritos.

“Entiendo que la presión sobre algunos jugadores de otros equipos pueda ser mayor. ¿Pero, no es cierto que cada jugador, que haya logrado lo que he logrado yo, ganaría en balón de oro?", señaló el polaco.

En la temporada 2019-20, Robert Lewandowski anotó 55 goles. Fue el mejor registro de su carrera, donde resultó como máximo anotador de las tres competencias que disputó.

"He dicho en varias ocasiones que éste no va a ser mi último contrato. 2023 es una fecha bastante lejana aún. Quiero seguir jugando al máximo nivel por muchos años más y no tengo ningún miedo en cuanto a mi físico o mi salud. Estoy en el mejor club de Europa y solo espero que nada cambie al respecto", indicó sobre su futuro en Bayern.