El entrenador Ronald Koeman está en la delgada línea de ser destituido como director técnico del Barcelona. Y es que el entrenador neerlandés perdió este miércoles ante Rayo Vallecano, su segunda derrota consecutiva tras el Clásico.

Pese a la caida, Ronald Koeman continuará en el Barcelona, al menos en el corto plazo. Según detalla el diario Sport por medio de su página web, la dirigencia culé no tomará ninguna decisión con la cabeza caliente, por lo que el DT se queda, de momento en el Camp Nou.

"Hay malestar en la dirigencia del Barcelona por el nuevo mal resultado, pero Koeman no caerá. El presidente Joan Laporta no tiene pensado destituirlo", es lo que añade el citado medio catalán.

Barcelona sigue de malas con Koeman como director técnico

Xavi Hernández, quien dirige al Al Sadd, es de los preferidos para relevarlo. No obstante, el español no atenderá el llamado culé si es que no se decida la salida de su colega.

"No me puedo quejar del equipo. Nos costó entrar al partido, el Rayo nos presionó mucho y no pudimos aguantar", dijo el técnico en conferencia de prensa.



Asimismo, Ronald Koeman manifestó que "el partido que perdimos no es por actitud y no es por juego. Es cuestión de no marcar, no puedo decir nada más".



"Hemos demostrado en varios partidos que podemos competir con ellos. Puede ser que tengamos mala suerte o lesiones. Son excusas porque Barcelona ha demostrado, igual que contra Real Madrid, que está a buen nivel, pero no es suficiente", confesó.

También, admitió que su equipo, respecto a la pasada temporada, ha "perdido jugadores de mucha efectividad, que es lo que cuenta también".

