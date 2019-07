El ex futbolista mantiene una deuda millonaria con el Estado brasile√Īo por multas de da√Īos medioambientales. | Fuente: Twitter

El ex futbolista Ronaldinho no pasa por su mejor momento luego de que se hiciera p√ļblica su deuda de 2,51 millones de d√≥lares que le debe al Estado de Brasil por no pagar sus multas.

Al no ponerse al d√≠a con la millonaria cifra, la justicia de su pa√≠s ha decidido embargarle 57 propiedades y retenerle el pasaporte espa√Īol luego de que se resistiese a pagar la deuda que lleva desde el 2012, seg√ļn inform√≥ el diario Folha de Sao Paulo.

¬ŅDe qu√© provienen las multas? El dos veces Jugador Mundial de la FIFA construy√≥ ilegalmente un trapiche y un molino para extraer productos agr√≠colas de la zona sure√Īa de Porto Alegre.

Asimismo, seg√ļn informan los medios locales, tambi√©n cuenta con deudas por el impago de impuestos municipales en cada una de sus propiedades, cifra que asciente a los 2,06 millones de d√≥lares. Por su parte, 'Dinho' habr√≠a apelado que la retenci√≥n de su pasaporte es una medida "abusiva, abitraria e infundada".

Sin embargo, para volver a recuperar el acceso a sus propiedades, deberá ponerse al día en los pagos. Cabe resaltar que el patrimonio neto del crack brasilero se estima que se encuentre entre 97 y 121 millones de dólares.