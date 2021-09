Jorge Sampaoli dirigió a Samir Nasri en el Sevilla en la temporada 2016/2017 | Fuente: AFP | Fotógrafo: NICOLAS TUCAT

El francés Samir Nasri anunció su retiro del fútbol profesional a sus 34 años. El volante, que ganó en dos ocasiones la Premier League con el Manchester City, hizo un repaso de su carrera y recordó con cariño a Jorge Sampaoli.

El técnico argentino y el mediocampista francés coincidieron en el Sevilla, durante la temporada 2016/2017. Samir Nasri aseguró que Jorge Sampaoli era "un amigo más que un entrenador" y que le dio carta libre, no solo para hacer su fútbol, sino también que continuará con su vida.

"Sampaoli me quería tanto que me dijo: 'Ven a nuestro equipo; puedes beber, ir a discotecas, hacer lo que quieras, te cubriré la espalda. Todo lo que te pido es que juegues bien el fin de semana'", recordó Nasri en charla con Le Journal Du Dimanche.

"Si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que él se encargaría de cuidarme al perro", agregó Nasri, que fue considerado el mejor jugador francés en 2010.

Nasri y el dopaje

En esta entrevista, Samir Nasri también contó que una de las razones para colgar los chimpués tan joven no solo es la falta de equipo, sino también lo que ocurrió en el 2018 cuando fue sancionado por dopaje.

"Un episodio que me hizo mucho mal y que cambió mi relación con el fútbol fue mi suspensión. Me pareció muy injusto, no había tomado ninguna sustancia dopante. Sólo era una inyección de vitaminas porque estaba enfermo. Me detuvo en seco", indicó.



