Lionel Messi se ha ausentado de las últimas convocatorias de la Selección Argentina. | Fuente: Composición RPP

Una de las cosas que más esperan los hinchas de la Selección Argentina es el retorno de Lionel Messi. Se espera que el delantero del Barcelona, que solicitó no ser llamado en los amistosos del elenco albiceleste después del Mundial de Rusia 2018, vuelva a ponerse la camiseta de su país en los duelos del mes de marzo frente a Venezuela y Marruecos pero aún no hay nada confirmado al respecto.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección de Argentina, habló justamente sobre Lionel Messi pero sus declaraciones no fueron muy alentadores para los que sueñan con su regreso al equipo. "Hace rato que no hablo con Messi, tiene un partido dentro de pocos días y veremos si se puede jugar", fue lo único que mencionó Scaloni.

Estas palabras de Lionel Scaloni se dieron previo al partido de la Selección Argentina contra Venezuela por el Sudamericano Sub 20. Si bien el estratega de 40 años tiene al seleccionado mayor como su principal responsabilidad, sigue detenidamente el trabajo de las selecciones inferiores teniendo en cuenta que hace no mucho él también estuvo a cargo de la Sub 20.