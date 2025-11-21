Todo listo: FIFA confirmó la fecha y sede del Bolivia vs. Surinam por la semifinal del repechaje internacional

Confirmado. La Selección de Bolivia jugará su partido contra Surinam, correspondiente a la semifinal de la repesca internacional para acceder al Mundial 2026, en el estadio de Monterrey (México).

A través de un comunicado emitido en su página web, FIFA informó que dicho encuentro se disputará el 26 de marzo. Además, indicó que el recinto también albergará la final el 31 del mismo mes, donde espera Irak.

Por otro lado, la otra semifinal entre Nueva Caledonia y Jamaica se jugará en el Estadio de Guadalajara, y la final -donde espera República Democrática del Congo- también será en el mismo recinto en las mismas fechas de la otra llave.

Esas dos ciudades serán también sedes durante la fase final del Mundial que organizan conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá. Guadalajara acogerá cuatro partidos de la fase de grupos, mientras que Monterrey albergará tres encuentros de esa misma fase y uno de dieciseisavos de final.

Repechaje UEFA: equipos y cómo se jugará

La repesca europea, que concederá los otros cuatro billetes para el Mundial 2036, contará con los siguientes duelos:

Italia vs. Irlanda del Norte

Polonia vs. Albania

Turquía vs. Rumanía

Ucrania vs. Suecia

Eslovaquia vs. Kosovo

República Checa vs. Irlanda

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Gales vs. Bosnia

Una vez finalizadas las repescas, se completarán las 48 selecciones que jugarán el Mundial 2026, el que más participantes tendrá de todos los disputados hasta ahora.



El sorteo de la fase de grupos del campeonato está previsto el próximo 5 de diciembre en Washington. Las 42 selecciones con plaza asegurada son:

Estados Unidos, Canadá y México (anfitriones).

Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza (Europa)

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Sudamérica)

Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán y Australia (confederación asiática).

Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez (África)

Curazao, Haití, Panamá (Norte, Centroamérica y Caribe).

