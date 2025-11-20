Bolivia vs Surinam: fecha, horario y sede de semifinal de repechaje intercontinental del Mundial 2026

Bolivia jugará contra Surinam la primera eliminatoria del repechaje intercontinental y en caso de victoria disputará frente a Irak una plaza para el Mundial 2026, también a partido único.

Surinam, excolonia holandesa situada al norte de Brasil, perdió la chance de clasificar a la cita mundialista tras perder por 3-1 ante Guatemala.

Por su parte, Bolivia logró su boleto al repechaje al ubicarse en el séptimo lugar en las Eliminatorias Sudamericanas.

El que gane entre Bolivia y Surinam se medirá contra Irak, que espera directamente en la final, al igual que el Congo, que se cruzará contra el vencedor entre Jamaica y Nueva Caledonia, territorio de ultramar francés situado en el Pacífico Sur que aspira a su primera cita mundialista.

¿Cuáles son los cruces del repechaje al Mundial 2026?

Italia vs. Irlanda del Norte

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Ucrania vs. Suecia

Polonia vs. Albania

Turquía vs. Rumania

Eslovaquia vs. Kosovo

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

República Checa vs. República de Irlanda

Estos son los emparejamientos intercontinentales:

1. Nueva Caledonia-Jamaica.

El ganador de esta eliminatoria jugará la final con Congo.

2. Bolivia-Surinam.

El ganador jugará la otra final con Irak.

¿Cuál es la fecha del Bolivia vs Surinam y la sede de la semifinal del repechaje al Mundial 2026?

El partido entre Bolivia vs Surinam se disputará del 23 al 31 de marzo en el Estadio Akron de Guadalajara, México. El recinto tiene capacidad para 46.355 espectadores.

🏆 ¡Ya conocemos a nuestro rival para el repechaje mundialista! 🇧🇴🆚🇸🇷El día de hoy en horas de la mañana, se llevó a cabo el sorteo de los Play Offs de la Copa del Mundo, nuestro rival para las semifinales es Surinam y de llegar a la final nos enfrentamos a Irak en la final🏆 pic.twitter.com/xoXIRqo0rc — LA VERDE 🇧🇴 (@laverde_fbf) November 20, 2025

¿Qué canales TV transmiten el Bolivia vs Surinam en vivo?



El partido entre Bolivia vs Suriman se podrá ver EN VIVO por TV a través de DIRECTV y su versión de streaming en la plataforma de DGO. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

¿Cuál es el formato del repechaje del Mundial 2026?

FIFA implementó un nuevo formato para el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. En esta participarán seis equipos de cinco confederaciones, los cuales disputarán semifinales y final para determinar a los dos clasificados a la Copa del Mundo.

Los equipos que jugarán las semifinales y los clasificados directamente a la final serán determinados según el ránking FIFA. Es decir, los mejores clasificados irán a la final y los peores jugarán a las semifinales.

De acuerdo con la última actualización del ranking, los equipos que arrancarán su participación en el repechaje internacional son Jamaica (70), Bolivia (76), Surinam (123) y Nueva Caledonia (149). Los cuadro que esperarán rival son RDC (56) e Irak (58).