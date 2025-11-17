Ben Brereton y su dardo a Ricardo Gareca tras su vuelta a La Roja: "Desde que regresé, el cuerpo técnico ha sido brillante"

Ben Brereton se ha convertido en uno de los referentes de la Selección de Chile. Sin embargo, durante las Eliminatorias al Mundial 2026, no fue tomado en cuenta —en muchas ocasiones— por el técnico Ricardo Gareca.

Tras la salida del argentino, el atacante del Derby County volvió a ser considerado en La Roja, siendo fundamental en las dos últimas victorias de su equipo, donde ha marcado dos goles.

En conversación con Kenotrotamundos, el delantero aseguró que siempre quiere jugar por Chile y que está muy contento con su regreso. Además, dijo sentirse optimista por el futuro que le depara a La Roja.

“Definitivamente, quiero jugar por Chile. Entonces, cuando no vine, obviamente... yo quiero jugar. Estoy muy contento de estar de vuelta con los chicos. He disfrutado el último viaje y este también. Ha sido divertido y hemos obtenido buenos resultados. Todos estamos muy felices y emocionados por el futuro”, indicó el atacante.

Ben Brereton destacó comando técnico de Nicolás Córdova

Luego, destacó el recibimiento de sus compañeros de equipo y el trabajo que viene realizando el nuevo comando técnico de Chile, encabezado por Nicolás Córdova.

"Han sido increíbles. Siempre que he ido a Chile, los chicos han sido increíbles. Es un grupo muy bueno, como se puede ver, tanto dentro como fuera del campo, bien conectado", indicó.

“El cuerpo técnico ha sido brillante. Desde que regresé a Chile, la gente ha sido brillante. Tiene una buena conexión con todos. Estamos muy contentos de representar a Chile”, finalizó.

