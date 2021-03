Josip Ilicic registra 55 goles en Atalanta | Fuente: AFP

Atalanta se convirtió en los últimos años en una de las sensaciones de Italia y también a nivel europeo, logrando ser competitivo en la Champions League. Uno de los jugadores vitales para el crecimiento de los de Bérgamo es Josip Ilicic, talentoso atacante con una historia lucha constante.

Cuando pequeño, tuvo que huir de su natal Bosnia debido a la Guerra de los Balcanes. Tras perder a su padre en su niñez, se refugió junto a su familia en Eslovenia y allí desarrolló su carrera en el fútbol. Pero los altibajos personales le acompañaron muchas veces y desestabilizaron su rendimiento, recordándose un bajón importante en el curso pasado que le llevó a no disputar el tramo final de la Champions con Atalanta.

"Ahora lo veo desde otra perspectiva. Me fijo en lo que le pasó a Sinisa Mihajlovic (padeció leucemia) … Intento disfrutar al máximo cada segundo de la vida con mi familia", valoró Josip Ilicic en entrevista con ‘24sata’.

Debido a su historia se vio obligado a huir a Eslovenia, nación que finalmente decidió defender, aunque reconoce sentir mucho sus raíces.

"Eslovenia es donde crecí, me lo dieron todo y es lógico que juegue para ellos. Pero me siento a la vez croata, bosnio y esloveno. No era fácil de elegir", explicó sobre su dura infancia.

A sus 33 años, Josip Ilicic destaca por su talento con el balón en los pies, siendo referente en un Atalanta donde registra ya 55 goles y 37 asistencias. Pero el atacante indicó que, tiempo atrás, estuvo muy cerca de dejar por completo el fútbol.

"Estaba cerca del Dinamo Zagreb, pero luego decidieron no ficharme. La carrera a veces no sale como tú quieres. Estuve pensando seriamente en retirarme. Pero el destino me llevó a otro lado, viví y experimenté mucho. Gracias a dios todo ha sido superado, estoy donde estoy y todo ese esfuerzo es mi mejor recompensa", señaló.

