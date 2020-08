Sevilla vs. Roma | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRIEDEMANN VOGEL

Sevilla vs. Roma EN VIVO | Hoy, jueves 6 de agosto desde las 11:55 a.m. (hora peruana). No te pierdas este emocionante encuentro de los octavos de final de la UEFA Europa League. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Sevilla vs. AS Roma, EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

Sevilla: Bono; J. Navas, J. Kounde, Diego Carlos, Regullón, E. Banega, Fernando, J. Jordán, L. Ocampos, Y. En-Nesyi, Suso.

Roma: Pau; G, Mancini, Ibáñez, A. Kolarov; B. Peres, A. Diawara, B. Cristante, L. Spinazzola, N. Zaniolo, H. Mjitaryán, E. Dzeko.

Sevilla vs. AS Roma, EN DIRECTO: minuto a minuto