Sorteo del Mundial 2026: fecha, bombos y guía TV para ver la definición de los grupos de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El Mundial 2026 se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Será la primera vez que se juegue con 48 selecciones en una cita mundialista.

El día tan esperado. Este viernes 5 de diciembre en Washington D.C. (Estados Unidos), se realizará el sorteo del Mundial 2026. La cita para conocer EN VIVO y EN DIRECTO la conformación de las series es a partir de las 12:00 p.m. (hora peruana). 

La transmisión del sorteo del Mundial Qatar 2026 podrás seguirlo a nivel nacional a través de los 89.7 FM de RPP Noticias. Por TV se puede ver por DirecTV Sports y Latina. Todos los detalles lo tendrás en la página RPP.pe.

¿Fecha y dónde será el sorteo del Mundial 2026?

El partido está programado para el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C. (Estados Unidos). El recinto tiene una capacidad para 2,465 espectadores.

Horario del sorteo del Mundial 2026

  • En Perú, el sorteo del Mundial comienza a las 12:00 p.m.
  • En España, el sorteo del Mundial comienza a las 6:00 p.m.
  • En Colombia, el sorteo del Mundial comienza a las 8:00 p.m.
  • En Ecuador, el sorteo del Mundial comienza a las 8:00 p.m.
  • En Bolivia, el sorteo del Mundial comienza a las 9:00 p.m.
  • En Venezuela, el sorteo del Mundial comienza a las 9:00 p.m.
  • En Brasil, el sorteo del Mundial comienza a las 10:00 p.m.
  • En Argentina, el sorteo del Mundial comienza a las 10:00 p.m.
  • En Chile, el sorteo del Mundial comienza a las 10:00 p.m.
  • En Uruguay, el sorteo del Mundial comienza a las 10:00 p.m.
  • En Paraguay, el sorteo del Mundial comienza a las 10:00 p.m.

Lista de países clasificados al Mundial 2026

  1. Canadá - Anfitrión
  2. México - Anfitrión
  3. Estados Unidos - Anfitrión
  4. Argentina
  5. Japón
  6. Nueva Zelanda
  7. Irán
  8. Uzbekistán
  9. Corea del Sur
  10. Jordania
  11. Australia
  12. Brasil
  13. Ecuador
  14. Uruguay
  15. Paraguay
  16. Colombia
  17. Marruecos
  18. Túnez
  19. Egipto
  20. Argelia
  21. Ghana
  22. Cabo Verde
  23. Sudáfrica
  24. Qatar
  25. Inglaterra
  26. Arabia Saudita
  27. Costa de Marfil
  28. Senegal
  29. Francia
  30. Croacia
  31. Portugal
  32. Noruega
  33. Alemania
  34. Países Bajos
  35. España
  36. Bélgica
  37. Suiza
  38. Austria
  39. Escocia
  40. Panamá
  41. Curazao
  42. Haití

Bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1

Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

Bombo 2

Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.

Bombo 3

Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.

Bombo 4

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontiental 1 y Repechaje Intercontiental 2.

Guía de canales TV para ver el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del repechaje al Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO por TV a través de DSports. Vía streaming, el evento será transmitido por DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

