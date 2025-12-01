Sorteo del Mundial 2026: fecha, bombos y guía TV para ver la definición de los grupos de la Copa del Mundo

El día tan esperado. Este viernes 5 de diciembre en Washington D.C. (Estados Unidos), se realizará el sorteo del Mundial 2026. La cita para conocer EN VIVO y EN DIRECTO la conformación de las series es a partir de las 12:00 p.m. (hora peruana).
La transmisión del sorteo del Mundial Qatar 2026 podrás seguirlo a nivel nacional a través de los 89.7 FM de RPP Noticias. Por TV se puede ver por DirecTV Sports y Latina. Todos los detalles lo tendrás en la página RPP.pe.
¿Fecha y dónde será el sorteo del Mundial 2026?
El partido está programado para el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C. (Estados Unidos). El recinto tiene una capacidad para 2,465 espectadores.
Horario del sorteo del Mundial 2026
- En Perú, el sorteo del Mundial comienza a las 12:00 p.m.
- En España, el sorteo del Mundial comienza a las 6:00 p.m.
- En Colombia, el sorteo del Mundial comienza a las 8:00 p.m.
- En Ecuador, el sorteo del Mundial comienza a las 8:00 p.m.
- En Bolivia, el sorteo del Mundial comienza a las 9:00 p.m.
- En Venezuela, el sorteo del Mundial comienza a las 9:00 p.m.
- En Brasil, el sorteo del Mundial comienza a las 10:00 p.m.
- En Argentina, el sorteo del Mundial comienza a las 10:00 p.m.
- En Chile, el sorteo del Mundial comienza a las 10:00 p.m.
- En Uruguay, el sorteo del Mundial comienza a las 10:00 p.m.
- En Paraguay, el sorteo del Mundial comienza a las 10:00 p.m.
Lista de países clasificados al Mundial 2026
- Canadá - Anfitrión
- México - Anfitrión
- Estados Unidos - Anfitrión
- Argentina
- Japón
- Nueva Zelanda
- Irán
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Jordania
- Australia
- Brasil
- Ecuador
- Uruguay
- Paraguay
- Colombia
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
- Sudáfrica
- Qatar
- Inglaterra
- Arabia Saudita
- Costa de Marfil
- Senegal
- Francia
- Croacia
- Portugal
- Noruega
- Alemania
- Países Bajos
- España
- Bélgica
- Suiza
- Austria
- Escocia
- Panamá
- Curazao
- Haití
Bombos del sorteo del Mundial 2026
Bombo 1
Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.
Bombo 2
Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.
Bombo 3
Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.
Bombo 4
Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontiental 1 y Repechaje Intercontiental 2.
Guía de canales TV para ver el sorteo del Mundial 2026
El sorteo del repechaje al Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO por TV a través de DSports. Vía streaming, el evento será transmitido por DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.