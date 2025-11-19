Partidos de hoy, jueves 20 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League Femenina y Brasileirao

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el sorteo del repechaje internacional y el repechaje UEFA para el Mundial 2026. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, jueves 20 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League Femenina - UEFA

12:45 p.m. | Twente vs Atlético de Madrid - ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Chelsea vs FC Barcelona - ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | PSG vs Bayern - Disney+

3:00 p.m. | Leuven vs Roma - Disney+

Sorteo repechaje - FIFA

7:00 a.m. | Sorteo repechaje intercontinental - DSports, DGO, FIFA+

7:00 a.m. | Sorteo repechaje UEFA - DSports, DGO, FIFA+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

7:30 p.m. | Atlético Nacional vs América de Cali - RCN

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

2:00 p.m. | Juventude vs Cruzeiro - L1 Play

4:00 p.m. | Bahía vs Fortaleza - L1 Play

5:00 p.m. | Corinthians vs Sao Paulo - L1 Play

7:30 p.m. | Ceará vs Internacional - L1 Play

