Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, jueves 20 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions League Femenina y Brasileirao

Partidos de hoy, jueves 20 de noviembre del 2025: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, jueves 20 de noviembre del 2025: revisa la programación de la fecha | Fuente: Facebook | Fotógrafo: corinthians
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 20 de noviembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el sorteo del repechaje internacional y el repechaje UEFA para el Mundial 2026. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, jueves 20 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Champions League Femenina - UEFA

12:45 p.m. | Twente vs Atlético de Madrid - ESPN 2, Disney+
3:00 p.m. | Chelsea vs FC Barcelona - ESPN 2, Disney+
3:00 p.m. | PSG vs Bayern - Disney+
3:00 p.m. | Leuven vs Roma - Disney+

Sorteo repechaje - FIFA

7:00 a.m. | Sorteo repechaje intercontinental - DSports, DGO, FIFA+
7:00 a.m. | Sorteo repechaje UEFA - DSports, DGO, FIFA+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

7:30 p.m. | Atlético Nacional vs América de Cali - RCN

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

2:00 p.m. | Juventude vs Cruzeiro - L1 Play
4:00 p.m. | Bahía vs Fortaleza - L1 Play
5:00 p.m. | Corinthians vs Sao Paulo - L1 Play
7:30 p.m. | Ceará vs Internacional - L1 Play

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Champions League Femenina Brasileirao repechaje internacional repechaje UEFA

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA