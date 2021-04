Manchester City abandonó la Superliga europea | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

El primero en decidir su marcha atrás. Manchester City, uno de los 12 clubes europeos fundadores de la European Super League (ESL), la organizadora de la nueva Superliga, un torneo privado y casi cerrado, oficializó este martes su salida del proyecto, en un comunicado publicado en su página web.

"El Manchester City Football Club confirma que ha iniciado formalmente el proceso para retirarse del grupo que diseña el plan para una Superliga Europea", explicó la entidad en su pronunciamiento.

Durante el transcurso de este martes, Manchester City ya tenía decicido la ejecución por la documentación que le permita alejarse de la nueva competición.

El anuncio lo convierte en el primer desertor de la Superliga y seguiría sus pasos el Chelsea, que en la previa de su partido ante Brighton por la Premier League, vivió en las afueras del Stamford Bridge el rechazo de sus aficionados por la decisión tomada.

Esta decisión del Manchester City, y también la de los 'blues', llevó a una reunión de emergencia entre todos los clubes fundadores de la Superliga, con el Real Madrid de Florentino Pérez a la cabeza.

Además, esta situación tuvo como consecuencia la dimisión del vicepresidente ejecutivo del Manchester United, Ed Woodward, que dejará su puesto en los 'red devils', según informó Sky Sports.

Previo a esto, Pep Guardiola indicó en rueda de prensa no estar de acuerdo con la creación de la Superliga, la que contaría con la presencia permanente desus clubes fundadores.

"No es justo cuando un equipo pelea y pelea, llega a lo más alto y no puede competir en una competición porque el éxito está garantizado sólo para unos pocos clubes. Ahora mismo, siento esto. No sé si esto cambiará, y si 4-5 equipos podrán ir a esa competición. Pero ¿qué pasará para los que no hagan una buena temporada y estén siempre ahí? Eso no es deporte, es otra cosa", dijo Guardiola.





