Joshua Kimmich, futbolista alemán que ahora si se vacunará tras contagiarse. | Fuente: AFP

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, pidió a todos los jugadores que se vacunen contra la COVID-19, petición que el organismo reforzará con un vídeo para promover la vacunación y reducir el riesgo de infectarse.



"Es una elección personal, pero mi opinión es que se vacunen lo antes posible. Todas las cifras muestran que con la vacuna hay menos posibilidad de infectarse. Yo creo en la ciencia y lo he hecho. Nosotros debemos explicar las cosas. La gente no es estúpida y creo que, si no todos, la gran mayoría lo comprenderá", dijo.



Tras la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA este jueves, la última del año, Ceferin dijo estar "orgulloso de la unión del fútbol europeo -clubes, ligas, federaciones, aficionados y medios-" y se mostró convencido de que saldrá reforzado de la crisis actual.



"Ha sido un año muy duro, casi dos, con retos que no podíamos imaginar que íbamos a tener que afrontar. A pesar de la difícil situación por la covid y todo lo demás el fútbol europeo será más fuerte en el futuro", comentó.

Recordemos que en Europa se ha incremetado el contagio de la COVID-19 e incluso futbolistas como Joshua Kimmich han decidido vacunarse luego contagiarse.





NUESTROS PODCASTS

Ante la aparición de una nueva variante del coronavirus, denominada Ómicron, es importante entender por qué s debe realizar investigaciones epidemiológicas para saber el nivel de peligrosidad de esta variante. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.