Sin pelos en la lengua. José María Giménez, defensor de Uruguay, declaró a AUF TV, tras el encuentro ante Perú que sirvió para la clasificación a Qatar 2022, que sus integrantes pasaron momentos duros durante las eliminatorias porque les dieron "mucho palo".



"Nos dieron mucho palo, aguantamos, pasaron cosas, seguimos adelante... Y creo que es una alegría para todos el trabajo que venimos haciendo desde el principio de la eliminatoria y nos deja muy contentos, sobre todo, por el entorno nuestro, que siempre estuvieron en momentos malos, jodidos", indicó José María Giménez, titular en la Selección de Uruguay.



El jugador del Atlético de Madrid, que reclamó "cuidado" a la prensa a su llegada a Uruguay, por sentir que en algún momento se habló de su estado físico sin conocimiento, confesó que antes del encuentro había hablado con, entre otros, su excompañero en el club rojiblanco Diego Godín sobre lo "realmente mal" que lo habían pasado en la selección.

Uruguay dirá presente en el Mundial Qatar 2022

A Qatar 💪❤️ Gracias a cada una de las personas que hicieron posible este sueño y sobre todo a la gente que apoyó en todo momento 🙏 pic.twitter.com/Lnt6uh2BFO — Jose Maria Gimenez (@JoseMaGimenez13) March 25, 2022

"La pasamos mal, realmente mal", señaló sobre los meses pasados, en los que su conjunto ocupaba puestos muy alejados de la clasificación y corría riesgo de faltar por primera vez a un Mundial desde Alemania 2006.



"Este grupo de personas increíble durante toda la eliminatoria quiso estar prendido de arriba, no llegar a esta instancia sufriendo, pero llegamos de la forma que llegamos", señaló.



En lo personal, el zaguero de la Selección de Uruguay manifestó que, a diferencia de temporadas anteriores, no está sufriendo tanto "el tema muscular" y reconoció que, cuando se ha encontrado con esos problemas físicos, uno se vuelve "un psicópata de la situación" y no está tranquilo.



"Por ahí pasan parte de mis problemas", comentó 'Josema' Giménez, quien reconoció esta noche sentirse "bien".



Uruguay obtuvo este jueves su clasificación al Mundial Qatar 2022 tras ganar 1-0 a Perú y sumar 25 puntos, los mismos que Ecuador, en tercer lugar.



Perú, Colombia y Chile se jugarán en la última fecha, el próximo martes, la plaza de repesca contra una selección del grupo asiático. (EFE)

