Uruguay vs Uzbekistán EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso internacional por fecha FIFA?

Uruguay vs Uzbekistán EN VIVO: sigue la transmisión del partido amistoso desde Malasia por fecha FIFA.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Uruguay vs Uzbekistán EN VIVO: se enfrentan este lunes 13 de octubre en amistoso internacional por fecha FIFA. El partido se disputará en el Stadium Hang Jebat de la ciudad de Malacca (Malasia), desde las 7:45 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por AUFTV (web y YouTube). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Uruguay vs Uzbekistán: ¿cómo llega al amistoso de fecha FIFA en Malasia?

Uruguay llega al partido tras vencer 1-0 a República Dominicana. Uzbekistán, en tanto, llega al cotejo luego de derrotar 2-0 a Kuwait.

¿Cuándo y dónde juegan Uruguay vs Uzbekistán en vivo en el amistoso de fecha FIFA?



El partido entre Uruguay vs Uzbekistán se disputará en el Stadium Hang Jebat de la ciudad de Malacca (Malasia). El recinto tiene capacidad para 40 000 espectadores.

🔜 ¡𝐉𝐮𝐞𝐠𝐚 𝐔𝐫𝐮𝐠𝐮𝐚𝐲ⵑ



Mañana los dirigidos por Bielsa enfrentan a Uzbekistán en Malasia.



🕘 9:45 (UY)

📺 https://t.co/qVMBrYKoRh #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/XylMhSaydD — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 12, 2025

¿A qué hora juegan Uruguay vs Uzbekistán en vivo por el amistoso de fecha FIFA?



En Perú , el partido Uruguay vs Uzbekistán comienza a las 7:45 a.m.

, el partido Uruguay vs Uzbekistán comienza a las 7:45 a.m. En Uruguay , el partido Uruguay vs Uzbekistán comienza a las 9:45 a.m.

, el partido Uruguay vs Uzbekistán comienza a las 9:45 a.m. En Uzbekistán , el partido Uruguay vs Uzbekistán comienza a las 5:45 p.m.

, el partido Uruguay vs Uzbekistán comienza a las 5:45 p.m. En Colombia, el partido Uruguay vs Uzbekistán comienza a las 7:45 a.m

En Bolivia, el partido Uruguay vs Uzbekistán comienza a las 8:45 a.m.

En Venezuela, el partido Uruguay vs Uzbekistán comienza a las 8:45 p.m.

En Brasil, el partido Uruguay vs Uzbekistán comienza a las 9:45 a.m.

En Argentina, el partido Uruguay vs Uzbekistán comienza a las 9:45 a.m.

En Chile, el partido Uruguay vs Uzbekistán comienza a las 9:45 a.m.

En Paraguay, el partido Uruguay vs Uzbekistán comienza a las 9:45 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Uruguay vs Uzbekistán comienza a las 9:45 a.m.

En España, el partido Uruguay vs Uzbekistán comienza a las 2:45 p.m.

¿Dónde ver el Uruguay vs Uzbekistán en vivo por TV y streaming?



El partido entre Uruguay vs Uzbekistán se podrá ver EN VIVO por TV y streaming a través de AUF TV (web y YouTube). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Uruguay vs Uzbekistán: alineaciones posibles



Uruguay: Cristopher Fiermarin; José Luis Rodríguez, Santiago Mouriño, Nicolás Marichal, Marcelo Saracchi; Kevin Amaro, Nicolás Fonseca, Facundo Torres; Ignacio Laquintana, Juan Manuel Sanabria y Luciano Rodríguez.

Uzbekistán: Abduvakhid Nematov; Khojiakbar Alijonov, Rustam Ashurmatov, Alibek Davronov, Mukhammadkodir Khamraliev, Sherzod Nasrullaev; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov; Khojimat Erkinov, Abbosbek Fayzullaev y Eldor Shomurodov

Uruguay vs Uzbekistán: últimos resultados

Uruguay 1-0 República Dominicana

Uzbekistán 2-0 Kuwait.