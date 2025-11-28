San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la final Conferencia Oeste de la MLS?

Vancouver Whitecaps vs. San Diego FC EN VIVO: se enfrentan este sábado 29 de noviembre en Snapdragon Stadium, en California (Estados Ubidos). El partido corresponde a la final de la Conferencia Oeste de la MLS 2025 y se jugará a partir de las 9:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Apple TV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Los dos mejores clasificados del Oeste se enfrentarán para obtener el boleto a la MLS Cup, después de las dramáticas victorias de San Diego y Vancouver en las semifinales de Conferencia.

La leyenda Thomas Müller describió el partido de ida y vuelta como "la belleza brutal de nuestro juego" tras conseguir el boleto en la tanda de penales.

El peruano Kenji Cabrera apunta a tener minutos en el partido donde se medirán al San Diego FC, que contará con su localía como una factor clave para superar la llave.

San Diego FC vs Vancouver Whitecaps: ¿cómo llegan a la final de la Conferencia Oeste de MLS 2025?

En la semifinal de la conferencia, Vancouver Whitecaps empató 2-2 con Los Ángeles, pero logró superar la llave en la ronda de penales, con el triunfo por 4-3. Por su lado, San Diego FC derrotó por 1-0 al Minnesota para instalarse en la final.

¿Cuándo y dónde se juega el San Diego FC vs Vancouver Whitecaps por la final de la Conferencia Oeste de MLS 2025?

El partido del San Diego FC frente al cuadro de Vancouver Whitecaps está programado para el sábado 29 de noviembre en Snapdragon Stadium, en California (Estados Unidos). El recinto tiene una capacidad para recibir a 35 000 espectadores, aproximadamente.

💯 goals. One season.



The most in our history… and we’re still climbing.#VWFC | #OwnTheSummit pic.twitter.com/XHNtxXt6nK — X - Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) November 28, 2025

¿A qué hora juegan San Diego FC vs Vancouver Whitecaps EN VIVO por la final de la Conferencia Oeste de MLS 2025?

En Perú , el partido San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 9:00 p.m.

, el partido San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 9:00 p.m. En Estados Unidos (Miami), el partido San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 10:00 p.m.

(Miami), el partido San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 10:00 p.m. En Colombia, el partido San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 9:00 p.m.

En Ecuador, el partido San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 11:00 p.m.

En Bolivia, el partido San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 10:00 p.m.

En Venezuela, el partido San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 11:00 p.m.

En Brasil, el partido San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 11:00 p.m.

En Paraguay, el partido San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 11:00 p.m.

En Uruguay, el partido San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 11:00 p.m.

En México (CDMX), el partido San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps comienza a las 8:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el San Diego FC vs Vancouver Whitecaps EN VIVO?

La final de la Conferencia Oeste de la MLS se podrá ver por Apple TV en Perú y los demás países del mundo. Todos los goles e incidencias los encontrarás en la página de RPP.pe.

Go grab a piece of pie or your favorite cordial...



...cuz we have a little after-dinner treat for ya. pic.twitter.com/8b9FRTEI9Y — San Diego FC (@sandiegofc) November 28, 2025

San Diego FC vs Vancouver Whitecaps: alineaciones posibles

San Diego FC: P. Sisniega; I. Pilcher, C. McVey, M. Duah, L. Bombino; O. Valakari, J. Tverskov, A. Godoy; A. Dreyer, C. Baird y A. Pellegrino.

Vancouver Whitecaps: Y. Takaoka; É. Ocampo, R. Priso, M. Laborda, T. Johnson; A. Cubas, S. Berhalter; E. Sabbi, Thomas Müller, A. Ahmed; y B. White.

San Diego FC vs Vancouver Whitecaps: ¿cuánto pagan las apuestas por un gol de Kenji Cabrera?

Casa de Apuestas Gol de Cabrera Betano 3.85 Apuesta Total 3.87 DoradoBet 3.75 Te Apuesto 3.87

Cuotas sujetas a cambios según cada casa de apuestas.

