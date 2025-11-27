Partidos de hoy, viernes 28 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga de Naciones y LaLiga

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, viernes 28 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga – España
3:00 p.m. Getafe vs. Elche – DGO, D Sports+
Partidos de hoy, Serie A – Italia
2:45 p.m. Como 1907 vs. Sassuolo – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
2:30 p.m. Borussia M’gladbach vs. RB Leipzig – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
2:45 p.m. Metz vs. Rennes – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Copa Asia Sub 17 – AFC
06:00 a.m. Palestina vs. Irán – FIFA+
09:00 a.m. India vs. Líbano – FIFA+
Partidos de hoy, Championship – Inglaterra
3:00 p.m. Oxford United vs. Ipswich Town – Disney+ Premium, ESPN 5
Partidos de hoy, Liga de Naciones Femenina – Conmebol
4:00 p.m. Bolivia vs. Colombia – DGO, DSports 6
4:00 p.m. Perú vs. Chile – DGO
6:00 p.m. Ecuador vs. Venezuela – DGO
6:00 p.m. Paraguay vs. Uruguay – DGO
Partidos de hoy, Copa Mundial Femenina – FIFA
4:00 p.m. Tonga vs. Samoa Americana – FIFA+
8:00 P.M. Tahití vs. Islas Cook – FIFA+
Partidos de hoy, Serie A – Brasil
5:00 p.m. Juventude vs. Bahía – L1 Play
5:30 p.m. Vasco da Gama vs. Internacional – L1 Play
7:30 p.m. Santos vs. Sport Recife – L1 Play, Fanatiz
Partidos de hoy, Women’s Nations League – UEFA
2:30 p.m. Alemania vs. España – ESPN 4, Disney+ Premium, FIFA+
3:10 p.m. Francia vs. Suecia – Disney+ Premium