Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, viernes 28 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga de Naciones y LaLiga

Partidos de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025
Partidos de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025 | Fuente: Selección Peruana
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 28 de noviembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, viernes 28 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, LaLiga – España

3:00 p.m. Getafe vs. Elche – DGO, D Sports+

Partidos de hoy, Serie A – Italia

2:45 p.m. Como 1907 vs. Sassuolo – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. Borussia M’gladbach vs. RB Leipzig – Disney+ Premium, ESPN 2


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

2:45 p.m. Metz vs. Rennes – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Copa Asia Sub 17 – AFC

06:00 a.m. Palestina vs. Irán – FIFA+

09:00 a.m. India vs. Líbano – FIFA+


Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

3:00 p.m. Oxford United vs. Ipswich Town – Disney+ Premium, ESPN 5


Partidos de hoy, Liga de Naciones Femenina – Conmebol

4:00 p.m. Bolivia vs. Colombia – DGO, DSports 6

4:00 p.m. Perú vs. Chile – DGO

6:00 p.m. Ecuador vs. Venezuela – DGO

6:00 p.m. Paraguay vs. Uruguay – DGO


Partidos de hoy, Copa Mundial Femenina – FIFA

4:00 p.m. Tonga vs. Samoa Americana – FIFA+

8:00 P.M. Tahití vs. Islas Cook – FIFA+


Partidos de hoy, Serie A – Brasil

5:00 p.m. Juventude vs. Bahía – L1 Play

5:30 p.m. Vasco da Gama vs. Internacional – L1 Play

7:30 p.m. Santos vs. Sport Recife – L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Women’s Nations League – UEFA

2:30 p.m. Alemania vs. España – ESPN 4, Disney+ Premium, FIFA+

3:10 p.m. Francia vs. Suecia – Disney+ Premium

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Partidos de hoy Fútbol en vivo LaLiga Bundesliga Liga de Naciones Femenina Selección Peruana Brasileirao

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA