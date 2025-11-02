Kenji Cabrera da la hora: anotó y clasificó con Vancouver Whitecaps a semifinales de la MLS

Kenji Cabrera, en este 2025, vive su primera aventura en el fútbol del extranjero con el Vancouver Whitecaps y va camino a lograr el título de la MLS en la presente temporada.

Y es que Kenji Cabrera, con pasado en el FBC Melgar, fue parte de la victoria de Vancouver Whitecaps sobre FC Dallas en los playoff de la Conferencia Oeste de la MLS. Nuestro compatriota entró en lo que fue el 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.

Para el cuadro canadiense de Vancouver, en donde juega el crack alemán Thomas Müller, anotó Ralph Priso al os 90'+3. Aunque, los locales abrieron la cuenta a los 25 minutos por medio de Petar Musa.

Vancouver va bien con Kenji Cabrera

Es por ello que, según las normas de la MLS, tiene darse un ganador sí o sí en los duelos de eliminación directa, por lo que el cotejo fue a la tanda de penales.

De esta manera, el elenco del atacante peruano se impuso desde los 12 pasos con un 4-2. Incluso, el exdelantero del 'León del Sur' anotó su tiro para clasificar al cuadro de Canadá.

Con ello, el Vancouver Whitecaps se metió de lleno a las semifinales de la Conferencia Oeste. Ahora, Kenji Cabrera y compañía esperan al ganador del choque que protagonizan Los Angeles FC y Austin.

Hay que tener en cuenta que los 'angelinos' ganaron 2-1 en la ida y si es que se imponen en la vuelta lograr su pase a las 'semis' de conferencia. Si el otro equipo se impone, habrá un partido extra.

Kenji Cabrera ya sabe campeonar con Vancouver

A inicios de este mes de octubre, Kenji Cabrera y Vancouver Whitecaps derrotaron 4-2 a Vancouver FC en condición de local y con ello se coronaron como campeones de la Copa Canadiense 2025.

Además, de campeonar en la MLS este año, el cuadro de Canadá lo haría por primera vez en su historia. Solo tiene títulos nacional, más no en el campeonato estadounidense.