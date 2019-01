Venezuela vs. Bolivia por la cuarta fecha del Sudamericano Sub 20 | Fuente: Sudamericano Sub 20

Venezuela buscará este miércoles certificar su clasificación al hexagonal final del Sudamericano Sub 20 en la ciudad Rancagua como líder del grupo A en la cuarta jornada frente a una Bolivia sin margen error. (3:10 p.m./Movistar Deportes)



El combinado vinotinto ha cuajado hasta el momento la mejor actuación del torneo y encabeza la clasificación de su grupo con 6 puntos -dos victorias y una derrota-, por lo que este encuentro será decisivo para su pase a la fase final, ya que es el último al descansar en la última fecha.



En el otro lado del campo estará la selección de Bolivia, necesitada de puntos para seguir con vida en el torneo y el primer intento pasará por batir el arco de Venezuela, ya que la Verde sufre de falta de puntería y apenas atesora un gol en el Sudamericano.



La imagen voluntariosa e insistente demostrada en el partido del pasado lunes en la derrota contra Colombia (1-0) es el camino a seguir en busca de remontar el vuelo mientras las matemáticas lo permitan.



Aunque se encuentra ubicada en el último puesto de la tabla del grupo A, Bolivia todavía tiene posibilidades, ya que le restan dos jornadas por jugar, aunque se enfrentará en esos partidos contra el líder y frente al Brasil de Rodrygo, que comienza a despegar en el Sudamericano Sub 20 y así lo demostró el lunes con dos anotaciones en la victoria del seleccionado brasileño.



En caso de no ganar, Bolivia quedaría con pie y medio fuera del torneo mientras que Venezuela, con tan solo puntuar, ya confirmaría su presencia en el hexagonal final.





Venezuela vs. Bolivia: posibles alineaciones:



Bolivia: Jairo Cuéllar; Robert Cueto, Walter Antelo, Jairo Quinteros, Roberto Fernández; Adalid Terrazas, Franz Gonzales, John García, Erick Cano; Ramiro Vaca y Roler Ferrufino. Entrenador: Sixto Vizuete.



Venezuela: Carlos Olses; Pablo Bonilla, Christian Makoun, Riki Magana, Ignacio Anzola; Jesús Vargas, Carlos Ramos, Rommell Ibarra, Cristian Casseres; Samuel Sosa y Jan Carlos Hurtado. Entrenador: Rafael Dudamel.



Estadio: El Teniente, de Rancagua.