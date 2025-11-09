Últimas Noticias
Venezuela vs Haití EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 3 del Mundial Sub 17?

Venezuela vs Haití EN VIVO | Guía de TV Mundial Sub 17
Venezuela vs Haití EN VIVO | Guía de TV Mundial Sub 17
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Venezuela vs Haití EN VIVO: sigue la transmisión del partido por el Mundial Sub 17.

Venezuela vs Haití EN VIVO: se enfrentan este lunes 10 de noviembre por la fecha 3 del grupo E del Mundial Sub 17 2025. El encuentro se disputará en el Aspire Zone - Pitch 9, de la ciudad de Rayán (Qatar), desde las 10:45 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Venezuela vs Haití en vivo por la fecha 3 del Mundial Sub 17 2025?

El partido entre Venezuela vs Haití por la fecha 3 del Mundial Sub 17 se disputará este lunes 10 de noviembre en el Aspire Zon - Pitch 9 de la ciudad de Rayán.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Haití en vivo por la fecha 3 del Mundial Sub 17 2025?

  • En Perú, el partido Venezuela vs Haití comienza a las 10:45 a.m.
  • En Venezuela, el partido Venezuela vs Haití comienza a las 11:45 a.m.
  • En Colombia, el partido Venezuela vs Haití comienza a las 10:45 a.m.
  • En Ecuador, el partido Venezuela vs Haití comienza a las 10:45 a.m.
  • En Bolivia, el partido Venezuela vs Haití comienza a las 11:45 a.m.
  • En Argentina, el partido Venezuela vs Haití comienza a las 12:45 p.m.
  • En Paraguay, el partido Venezuela vs Haití comienza a las 12:45 p.m.
  • En Uruguay, el partido Venezuela vs Haití comienza a las 12:45 p.m.
  • En Chile, el partido Venezuela vs Haití comienza a las 12:45 p.m.
  • En Brasil, el partido Venezuela vs Haití comienza a las 12:45 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Venezuela vs Haití comienza a las 9:45 a.m

¿Qué canal transmite el Venezuela vs Haití en vivo por TV en el Mundial Sub 17 2025?

En partido entre Venezuela vs Haití será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Venezuela vs Haití: posibles alineaciones

Venezuela: Alan Vásquez; Roman Davis, Marcos Maitán, Dioner Fuentes, Luigi Pagano; Juan Uribe, Marco Libra; Yimvert Berroteran, Yerwin Sulbaran, Williander Muñoz; Diego Claut

Haití: Clifford Gene; Wasson Thermoncy, Dieuvens Resil, Medinel Zamor, Emerson Alexis; Rhode Louissaint, Theo Lacombe; Miguel Joseph, Nikolai Pierre, Franco Celestin y Woodson Felix.

Tags
Selección de Venezuela Selección de Haití Mundial Sub 17 Mundial Sub 17 2025

