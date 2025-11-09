Partidos de hoy, lunes 10 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Mundial Sub 17

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre ADT vs Los Chankas por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, lunes 10 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

3:00 p.m. | ADT vs Los Chankas - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, Mundial Sub 17 - FIFA

7:30 a.m. | Suiza vs México - DSports 4, DGO

7:30 a.m. | Corea del Sur vs Costa de Marfil - DSport 6, DGO

8:30 a.m. | Colombia vs Corea del Norte - DSports, DGO

8:30 a.m. | El Salvador vs Alemania - DSports 7, DGO

9:45 a.m. | Zambia vs Brasil - Dsports+, DGO

9:45 a.m. | Honduras vs Indonesia - DSports 6, DGO

10:45 a.m. | Egipto vs Inglaterra - DSports, DGO

10:45 a.m. | Venezuela vs Haití - DSports 4, DGO

Partidos de hoy, LigaPro - Ecuador

7:00 p.m. | Aucas vs Delfín - ECDF

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

3:00 p.m. | Gimnasia vs Vélez - TyC Sports

5:00 p.m. | Riestra vs Independiente - Disney+

7:15 p.m. | Argentinos Juniors vs Belgrano - TyC Sports

7:15 p.m. | Independiente Rivadavia vs Central Córdoba - Fanatiz



