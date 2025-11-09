Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, lunes 10 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Mundial Sub 17

Partidos de hoy, lunes 10 de noviembre del 2025: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, lunes 10 de noviembre del 2025: revisa la programación de la fecha | Fuente: Facebook | Fotógrafo: ClubDeportivoLosChankasCYC
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 10 de noviembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre ADT vs Los Chankas por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, lunes 10 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

3:00 p.m. | ADT vs Los Chankas - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, Mundial Sub 17 - FIFA

7:30 a.m. | Suiza vs México - DSports 4, DGO
7:30 a.m. | Corea del Sur vs Costa de Marfil - DSport 6, DGO
8:30 a.m. | Colombia vs Corea del Norte - DSports, DGO
8:30 a.m. | El Salvador vs Alemania - DSports 7, DGO 
9:45 a.m. | Zambia vs Brasil - Dsports+, DGO
9:45 a.m. | Honduras vs Indonesia - DSports 6, DGO
10:45 a.m. | Egipto vs Inglaterra - DSports, DGO
10:45 a.m. | Venezuela vs Haití - DSports 4, DGO

Partidos de hoy, LigaPro - Ecuador

7:00 p.m. | Aucas vs Delfín - ECDF

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

3:00 p.m. | Gimnasia vs Vélez - TyC Sports
5:00 p.m. | Riestra vs Independiente - Disney+
7:15 p.m. | Argentinos Juniors vs Belgrano - TyC Sports
7:15 p.m. | Independiente Rivadavia vs Central Córdoba - Fanatiz

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
fútbol en vivo partidos de hoy Mundial Sub 17 Mundial Sub 17 2025 Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA