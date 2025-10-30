La hora del 'Bichito': Cristiano Ronaldo Jr. debutó con la Sub 16 de Portugal (VIDEO)

El hijo de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr., debutó este jueves con la sub 16 de la Selección de Portugal, siendo parte del triunfo luso por 2-0 en el Torneo de la Copa de las Federaciones ante el anfitrión Turquía.

Cristiano Jr., de 15 años, se desempeña como extremo y segundo delantero. Unos meses atrás fue convocado por la categoría sub 15 de Portugal, llegando a convertir su primer gol.

El ‘Bichito’, que al igual que su padre juega en el Al Nassr, ahora forma parte de la Sub 16 y tuvo ya la oportunidad de disputar sus primeros minutos con el seleccionado.

El estreno del hijo de Cristiano Ronaldo

Cristiano Jr., eso sí, no contó con mucho tiempo para mostrar sus condiciones, ya que solo entró en el campo en el minuto 90, cuando el marcador favorecía a Portugal tras los goles de Samuel Tavares y Rafael Cabral.

El Torneo de la Copa de las Federaciones, en Antalya, se llevará a cabo del 30 de octubre al 4 de noviembre. Tras el triunfo sobre Turquía, los lusos tendrá acción nuevamente cuando enfrente a Gales (1 de noviembre) e Inglaterra (4 de noviembre).

'Cristianinho', como se le conoce en Portugal, comienza así su andadura en la sub-16 tras una etapa positiva con la sub-15. En mayo, disputó sus primeros partidos con la camiseta lusa en el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, donde brilló con un doblete en la final ganada ante el país anfitrión (2-3).

"Felicidades por tu debut en la Selección de Portugal, hijo. ¡Muy orgulloso de ti!", escribió por entonces 'CR7' en redes sociales.

El debut de Cristiano Jr. con la Sub 16 de Portugal | Fuente: SportTV

Cristiano Ronaldo Jr. todavía no ha jugado a nivel profesional, aunque sus pasos a nivel formativo en el fútbol los dio según los elencos por los que pasó su padre.

Se unió a las filas de la Juventus en Italia, pasó por el Manchester United en Inglaterra y ahora está en con los juveniles de Al Nassr, en Arabia Saudita.