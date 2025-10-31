Últimas Noticias
Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Diego Figueroa Loayza

Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 1 de noviembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, sábado 1 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

1:00 p.m. Los Chankas vs. Ayacucho FC – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

3:15 p.m. Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

6:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, LaLiga – España

08:00 a.m. Villarreal vs. Rayo Vallecano – Disney+, ESPN

10:15 a.m. Atlético de Madrid vs. Sevilla FC – Disney+, ESPN

12:30 p.m. Real Sociedad vs. Athletic Club – DGO, DSports

3:00 p.m. Real Madrid vs. Valencia – DGO, DSports

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

10:00 a.m. Fulham vs. Wolverhampton – Disney+ Premium

10:00 a.m. Brighton vs. Leeds United – Disney+ Premium

10:00 a.m. Nottingham Forest vs. Manchester United – Disney+ Premium

10:00 a.m. Burnley vs. Arsenal – Disney+ Premium

10:00 a.m. Crystal Palace vs. Brentford – Disney+ Premium, ESPN 2

12:30 p.m. Tottenham vs. Chelsea – Disney+, ESPN

3:00 p.m. Liverpool vs. Aston Villa – Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

09:00 a.m. Udinese vs. Atalanta – Disney+ Premium

12:00 p.m. Napoli vs. Como 1907 – Disney+ Premium, ESPN 5

2:45 p.m. US Cremonese vs. Juventus – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Mainz 05 vs. Werder Bremen – Disney+ Premium

09:30 a.m. Union Berlín vs. Friburgo – Disney+ Premium

09:30 a.m. St. Pauli vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium

09:30 a.m. RB Leipzig vs. Stuttgart – Disney+ Premium

09:30 a.m. Heidenheim vs. Eintracht Frankfurt – Disney+ Premium

12:30 p.m. Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. PSG vs. Nice – Disney+ Premium, ESPN 4

1:00 p.m. AS Monaco vs. Paris FC – Disney+ Premium, ESPN 4

3:05 p.m. Auxerre vs. O. Marsella – Disney+ Premium, TV5Monde

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

08:00 a.m. Progreso vs. Montevideo City – Disney+ Premium

2:30 p.m. Liverpool FC vs. CA Juventud – Disney+ Premium

5:00 p.m. CA Cerro vs. Nacional – Disney+ Premium


Partidos de hoy, FA Cup – Inglaterra

07:00 a.m. Chelmsford vs. Braintree Town – Disney+ Premium

12:30 p.m. Brackley Town vs. Notts County – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Liga de Colombia

4:00 p.m. Alianza vs. Boyacá Chicó – RCN

6:10 p.m. Deportivo Pereira vs. DIM Medellín – RCN

8:20 p.m. Once Caldas vs. Deportivo Pasto – RCN


Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

2:00 p.m. Técnico Universitario vs. Mushuc Runa – El Canal del Fútbol

4:30 p.m. Aucas vs. El Nacional – El Canal del Fútbol


Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

2:30 p.m. New York City vs. Charlotte FC – Apple TV

4:30 p.m. Chicago Fire vs. Philadelphia Union – Apple TV

6:30 p.m. Nashville SC vs. Inter Miami – Apple TV

8:30 p.m. FC Dallas vs. Vancouver Whitecaps – Apple TV

8:30 p.m. Portland Timbers vs. San Diego FC – Apple TV

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

12:45 p.m. Aldosivi vs. Independiente Rivadavia – TyC Sports

3:00 p.m. Vélez Sarsfield vs. Talleres Córdoba – TyC Sports

6:00 p.m. Independiente vs. Atlético Tucumán – TyC Sports

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

2:00 p.m. Cruzeiro vs. Vitória – Fanatiz

2:00 p.m. Santos vs. Fortaleza SC – Fanatiz

4:00 p.m. Mirassol vs. Botafogo – Fanatiz

Partidos de hoy, Superliga – Turquía

12:00 p.m. Galatasaray vs. Trabzonspor – Disney+ Premium


