Si bien Cristiano Ronaldo no pudo llevarse el FIFA The Best 2020 (lo ganó Robert Lewandowsku), se cobró su propia revancha este sábado ante el Parma con Juventus por la fecha 13 de la Serie A 2020. Y es que el luso colaboró con goles para que el elenco bianconero se lleve una importante victoria en condición de visitante.

A los 48', Cristiano Ronaldo anotó el que sería su doblete para Juventus en esta jornada del Calcio italiano. En una contra, recibió un pase de parte del galés Aaron Ramsey y con un zurdazo cruzado marcaría el 3-0 parcial para la Vecchia Signora. Previo a este tanto, el popular 'CR7' también marcó uno que se hizo viral en redes sociales.

Y es que Cristiano se elevó por los aires y tal cual basquetbolista ganó en el salto sobremanera para esta vez golpear a la pelota con la frente. La defensa y portero del Parma no pudieron hacer absolutamente nada para que el luso anote.

De otro lado, los dirigidos por el director técnico Andrea Pirlo se verán las caras en la próxima jornada ante la Fiorentina en el Allianz Stadium. Ese será último partido de 2020 para ellos porque el 3 de enero de 2021 chocará ante Udinese por la Serie A.