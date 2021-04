Edinson Cavani festeja su gol ante la Roma con Manchester United. | Fuente: EFE | Fotógrafo: PETER POWELL

El charrúa no se hizo esperar. Manchester United vs. Roma chocaron este jueves en el mítico Old Trafford de Inglaterra por la ida de semifinales de la Europa League y Edinson Cavani apareció en el segundo tiempo.

Edinson Cavani recibió un buen pase de parte de Bruno Fernandes y así el delantero uruguayo remató con su pierna derecha. Marcó el parcial 2-2 entre Manchester United y la Roma en tierras inglesas por la Europa League.

El tanto del popular 'Matador' llegó a los 48'. Es más, Manchester United fue con todo ante la Roma para remontarlo y el atacante sudamericano logró su doblete 14 minutos después.

El 2-2 de Cavani en Manchester United vs. Roma

Este fue el golazo de Cavani en el Manchester United vs. Roma. | Fuente: beIN Sports

Para colmo de males en la 'Loba', los 'Red Devils obtuvieron el 4-2 parcial por medio de un tiro de penal del portugués Bruno Fernandes.

Manchester United, ante la Roma, alineó a David De Gea; Luke Shaw, Harry Maguire, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka; Paul Pogba, Fred, Scott McTominay, Bruno Fernandes; Marcus Rashford y Edinson Cavani.

Por su parte, los hombres de Paulo Fonseca salieron con Pau Lopez; Roger Ibañez, Bryan Cristante, Chris Smalling; Rick Karsdorp, Amadou Diawara, Jordan Veretout, Leonardo Spinazzola; Henrikh Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini y Edin Dzeko.

