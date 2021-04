Karim Benzema anotó el 2-0 del Real Madrid sobre Eibar | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

Desde que volvió de su lesión no hay partido que no marque y ahora no podía ser la excepción. Liverpool ya lo tiene aprendido, porque Karim Benzema no falla en su cita con el gol. Siete partidos consecutivos anotando y ofreciendo un rendimiento espectacular para asegurar otro triunfo del Real Madrid.

Fue complicada la cita con el Eibar, rival que colocó una férrea resistencia, además de ser el capítulo previo a su presentación por cuartos de final de la Champions League. Aún así, el Real Madrid debía ganar para seguir vivo en la lucha por el título de Liga.

Y con el 1-0 de Marco Asensio en el minuto 41, el partido fue avanzando hasta el 73', cuando apareció Vinicius. El brasileño desequilibró y rompió a la defensa del Eibar para poner un centro impecable a la cabeza de Karim Benzema.

Sigue imparable el delantero galo, el principal argumento ofensivo del equipo de Zinedine Zidane para volver a campeonar en la Champions.





ALINEACIONES:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Éder Militao, Nacho Fernández, Ferland Mendy; Casemiro, Luka Modric, Isco Alarcón; Marco Asensio, Marcelo, Karim Benzema.

Eibar: Marko Dmitrovic; Alejandro Pozo, Arbilla, Paulo Oliveira, Rafa Soares; Sergio Álvarez, Aleix García, Papakouli Diop, Bryan Gil; P. León, Kike García.

