¡Rumbo a los 1000! Cristiano Ronaldo anotó doblete y alcanzó los 945 goles en su carrera

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo no para de hacer goles y este sábado ratificó que aún sigue siendo un goleador letal, al anotar un doblete en la victoria de Al Nassr ante Al Riyadh, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Arabia Saudita.

La leyenda de Real Madrid anotó el tercer tanto de su equipo a los 33 minutos después de una asistencia de Joao Félix. 'CR7' ingresó al área y convirtió sin problemas.

En la complementaria, Coman se escapó de su rival y habilitó a Cristiano, que llegó solo en el área para marcar su doblete en el estadio Al -Awwal Park.

Tercer gol de Cristiano en el torneo saudí. Y con este ya suma 945 tantos en su carrera rumbo a los 1000.

LE BUT DE CRISTIANO RONALDO !!!!!



944 !!!! pic.twitter.com/7kamb0rxRt — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) September 20, 2025

Doblete de Cr7 que llega al gol 945. El hombre record!! Pone el 5 a 1. pic.twitter.com/8NKWdIV8z3 — Juan Furlanich 🇦🇷🇻🇪 (@Jfurlanich) September 20, 2025