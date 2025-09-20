Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

¡Rumbo a los 1000! Cristiano Ronaldo anotó doblete y alcanzó los 945 goles en su carrera

Cristiano Ronaldo se lució esta jornada en la liga de Arabia Saudita.
Cristiano Ronaldo se lució esta jornada en la liga de Arabia Saudita. | Fuente: Al Nassr
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Al Nassr goleó 5-1 a Al Riyadh con dos anotaciones de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo no para de hacer goles y este sábado ratificó que aún sigue siendo un goleador letal, al anotar un doblete en la victoria de Al Nassr ante Al Riyadh, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Arabia Saudita.

La leyenda de Real Madrid anotó el tercer tanto de su equipo a los 33 minutos después de una asistencia de Joao Félix. 'CR7' ingresó al área y convirtió sin problemas.

En la complementaria, Coman se escapó de su rival y habilitó a Cristiano, que llegó solo en el área para marcar su doblete en el estadio Al -Awwal Park.

Tercer gol de Cristiano en el torneo saudí. Y con este ya suma 945 tantos en su carrera rumbo a los 1000.

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Cristiano Ronaldo Al Nassr Videos más Vistos Videos Liga de Arabais Saudita

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA