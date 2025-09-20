¡Rumbo a los 1000! Cristiano Ronaldo anotó doblete y alcanzó los 945 goles en su carrera

Al Nassr goleó 5-1 a Al Riyadh con dos anotaciones de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo no para de hacer goles y este sábado ratificó que aún sigue siendo un goleador letal, al anotar un doblete en la victoria de Al Nassr ante Al Riyadh, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Arabia Saudita.
La leyenda de Real Madrid anotó el tercer tanto de su equipo a los 33 minutos después de una asistencia de Joao Félix. 'CR7' ingresó al área y convirtió sin problemas.
En la complementaria, Coman se escapó de su rival y habilitó a Cristiano, que llegó solo en el área para marcar su doblete en el estadio Al -Awwal Park.
Tercer gol de Cristiano en el torneo saudí. Y con este ya suma 945 tantos en su carrera rumbo a los 1000.