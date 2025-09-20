Sport Huancayo vs. Cienciano: ¿a que hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 10 del Clausura?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sport Huancayo vs. Cienciano EN VIVO: se enfrentan este domingo 21 de septiembre en el Estadio IPD Huancayo, en Huancayo (Perú). El partido corresponde a la fecha 10 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 5:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Sport Huancayo vs Cienciano: altas y bajas para la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

Sport Huancayo llega sin bajas a esta contienda, mientras que Cienciano tiene a todo su plantel disponible para la visita al ‘Rojo Matador’.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Huancayo vs Cienciano EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?

El partido de Sport Huancayo ante el elenco cusqueño de Cienciano está programado para el domingo 21 de septiembre en el Estadio IPD Huancayo, de la región Junín. El recinto tiene capacidad para recibir a 20 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs Cienciano EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 5:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 5:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 6:30 p.m

En Venezuela, el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 6:30 p.m.

En Chile, el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 6:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 7:30 p.m

En Uruguay, el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 7:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 7:30 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 4:30 p.m.

En España, el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 00:30 a.m. (lunes)

¿Dónde ver el Sport Huancayo vs Cienciano EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

Sport Huancayo vs Cienciano: alineaciones posibles

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Alan Pérez, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo ©, Diego Carabaño, Piero Magallanes, Nahuel Luján, Javier Andrés Sanguinetti; Ronal Huaccha.

Cienciano: Ignacio Barrios; Jimmy Valoyes, Maximiliano Amondarai, Danilo Ortiz; Claudio Torrejón, Cristian Neira, Santiago Arias, Agustín González, Alejandro Hohberg; Beto da Silva y Carlos Garcés.

Sport Huancayo vs Cienciano: últimos resultados

17/09/2025 | Comerciantes Unidos 2-0 Sport Huancayo – Clausura

12/09/2025 | Sport Huancayo 1-2 Los Chankas – Clausura

23/08/2025 | Deportivo Garcilaso 1-2 Sport Huancayo – Clausura