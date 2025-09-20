Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Sport Huancayo vs. Cienciano: ¿a que hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 10 del Clausura?

Sport Huancayo vs. Cienciano: ¿dónde ver el partido por el Clausura 2025?
Sport Huancayo vs. Cienciano: ¿dónde ver el partido por el Clausura 2025? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Sigue los detalles del partido que sostendrán Sport Huancayo y Cienciano por una nueva jornada de la Liga1 Te Apuesto 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sport Huancayo vs. Cienciano EN VIVO: se enfrentan este domingo 21 de septiembre en el Estadio IPD Huancayo, en Huancayo (Perú). El partido corresponde a la fecha 10 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 5:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


¿Quién va de '9'? La posible alineación de Alianza Lima para jugar con Comerciantes Unidos en Matute

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la fecha 10 del Clausura?

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Sport Huancayo vs Cienciano: altas y bajas para la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

Sport Huancayo llega sin bajas a esta contienda, mientras que Cienciano tiene a todo su plantel disponible para la visita al ‘Rojo Matador’.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Huancayo vs Cienciano EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?

El partido de Sport Huancayo ante el elenco cusqueño de Cienciano está programado para el domingo 21 de septiembre en el Estadio IPD Huancayo, de la región Junín. El recinto tiene capacidad para recibir a 20 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs Cienciano EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 5:30 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 5:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 5:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 6:30 p.m
  • En Venezuela, el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 6:30 p.m.
  • En Chile, el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 6:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 7:30 p.m
  • En Uruguay, el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 7:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 4:30 p.m.
  • En España, el partido entre Sport Huancayo vs. Cienciano comienza a las 00:30 a.m. (lunes)

¿Dónde ver el Sport Huancayo vs Cienciano EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

Sport Huancayo vs Cienciano: alineaciones posibles

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Alan Pérez, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo ©, Diego Carabaño, Piero Magallanes, Nahuel Luján, Javier Andrés Sanguinetti; Ronal Huaccha.

Cienciano: Ignacio Barrios; Jimmy Valoyes, Maximiliano Amondarai, Danilo Ortiz; Claudio Torrejón, Cristian Neira, Santiago Arias, Agustín González, Alejandro Hohberg; Beto da Silva y Carlos Garcés.

Sport Huancayo vs Cienciano: últimos resultados

  • 17/09/2025 | Comerciantes Unidos 2-0 Sport Huancayo – Clausura
  • 12/09/2025 | Sport Huancayo 1-2 Los Chankas – Clausura
  • 23/08/2025 | Deportivo Garcilaso 1-2 Sport Huancayo – Clausura

  • 17/09/2025 | Cienciano 2-2 Sport Boys – Clausura
  • 14/09/2025 | Alianza Universidad 0-3 Cienciano – Clausura
  • 24/08/2025 | Cienciano 1-0 Atlético Grau – Clausura

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Sport Huancayo Cienciano Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Fútbol Peruano Videos más vistos

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA