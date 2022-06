Endrick en Palmeiras. | Fuente: Instagram Endrick

Palmeiras perdió 4-2 ante Vasco, pero igualmente se coronó campeón de la Liga en la categoría Sub 17 en Brasil gracias a los dos golazos de Endrick, la joven promesa del fútbol brasileño de 15 años. La 'joya' está en la mira de Barcelona y Real Madrid.

En el partido de ida, disputado en Sao Paulo, el talentoso atacante había convertido dos goles en la victoria por 4-1 y este domingo, en Río de Janeiro, le bastaron otras dos anotaciones -una de ellas con un golazo de tiro libre- para conducir al 'Verdao' al título de la categoría.



Endrick anotó el primero de su doblete en el segundo tiempo, cuando el Palmeiras perdía por 2-0 y el Vasco parecía que llegaba a los tres de ventaja para forzar una definición del títulos por cobros desde el punto penalti.



A menos de diez minutos del final, cuando el Vasco ya había convertido el tercero, Endrick acortó la diferencia en una impecable ejecución de un tiro libre.



Golazos de Endrick. | Fuente: Palmeiras

La magia de Endrick

El conjunto carioca consiguió marcar el cuarto, pero el 4-2 final no fue suficiente para igualar la serie y el público que fue al estadio Sao Januario tuvo que rendirse a la magia de Endrick, que a pesar de estar ya en la categoría Sub 20 reforzó al equipo Sub 17 y terminó como goleador del torneo.



El promisorio jugador acumula ya 82 goles en 110 partidos oficiales en las categorías inferiores del Palmeiras y está a poco menos de un mes de que cumpla 16 años y firme su primer contrato profesional con el equipo de Sao Paulo, como lo estipula la ley deportiva en Brasil.



En enero pasado, Endrick fue la figura al marcar en la final frente al Santos (4-0) uno de los goles para el título de la Copa Sao Paulo, el principal torneo de la categoría Sub 20 del país.



¿Endrick en Copa Libertadores?

El camisa "9", ya en el radar de potentes clubes europeos, como Real Madrid o Barcelona suma en su registro de partidos oficiales 83 victorias, 17 empates y tan solo diez derrotas.



El próximo 21 de julio cumplirá 16 años y está previsto que firme su primer contrato profesional con el Palmeiras, con el que ya tiene un principio de acuerdo y espera ser tenido en cuenta por el técnico portugués Abel Ferreira en el segundo semestre.



De esta forma, Endrick podrá estar a disposición de jugar con el primer equipo del Palmeiras, que atraviesa una fase brillante tras proclamarse campeón de las dos últimas ediciones de Copa Libertadores y liderar la Liga.





