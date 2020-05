Erling Haaland lesionado en el partido ante Bayern Munich | Fuente: Twitter: SportCenter

Bayern Munich y Borussia Dortmund protagonizaron uno de los partidos más esperados desde la vuelta de la Bundesliga. Los dos primeros clasificados se enfrentaron en el duelo que puede haber marcado el destino del título en Alemania y la alegría finalmente fue bávara.

No fue una jornada esperada por el Dortmund. El triunfo los habría puesto un solo punto por debajo de su rival, pero con la caída por 1-0, ahora la diferencia se estira a siete unidades.

Uno de los jugadores a seguir era Erling Haaland, quien iba a ser parte del duelo entre goleadores con Robert Lewandowski, sin embargo, no fue el partido del noruego. No pudo marcar, un disparo bloqueado por Jerome Boateng con el brazo dentro del área del Bayern, una lesión que lo sacó del campo de juego y por último no pudo colocarse la mascarilla de protección.

En el segundo tiempo, ya con los de Munich arriba en el marcador, Erling Haaland se retiró cojeando y dejó su lugar a Gio Reyna. El ‘17’ hizo un último esfuerzo por marcar tras pase de Jadon Sancho, pero no pudo seguir.

Tras permanecer fuera del campo, el delantero llevó una protección sobre la rodilla derecha. Además, como corresponde en el protocolo de la Bundesliga, todos los suplentes deben llevar mascarillas, pero él no la tuvo bien puesta. Solo le cubría la boca, mas no la nariz y fue captado por la transmisión del partido. La imagen se hizo viral de inmediato en una jornada que no ha sido de las mejores para el atacante.