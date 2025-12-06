¡Messi campeón y figura! Doblete de asistencias en la final de la MLS para el título de Inter Miami [VIDEO]

Una mágica temporada en los Estados Unidos que terminó con un histórico título en sus manos. Lionel Messi guio al Inter Miami a su primer título de la MLS, al ganar este sábado la final por 3-1 al Vancouver Whitecaps con el argentino como gran figura. El ‘10’ se hizo presente con un par de asistencias.

Lionel Messi alcanzó así el título 47 de su carrera, que eleva todavía más su categoría como el futbolista con la mayor cantidad de trofeos colectivos.

Inter Miami ya había ganado la Leagues Cup, la Supporters Shield y el título de conferencia. Le falta al conjunto rosa el trofeo más anhelado, la MLS Cup, donde su capitán ratificó su campaña como MPV de toda la temporada.

Asistencia de Lionel Messi para el gol de Rodrigo De Paul | Fuente: FOX / Apple TV

Doblete de asistencias en la final de MLS

El equipo dirigido por Javier Mascherano se puso en ventaja cuando Édier Ocampo marcó en su propio arco, pero el Vancouver de Thomas Muller (el peruano Kenji Cabrera ingresó en los últimos minutos) empató a través de Ali Ahmed.

El partido entraba a una etapa crucial jugándose los últimos 30 minutos, donde fue el ocho veces ganador del Balón de Oro quien hizo la diferencia.

A los 70’, Lionel Messi le quitó el balón a Andrés Cubas y puso en pase en profundidad para que Rodrigo De Paul anote el 2-1 para Miami.

El dúo argentino funcionó a la perfección, pero no fue el único que logró conectar de gran manera. Sobre los 95’, con el Whitecaps lanzado al ataque, Messi controló un balón largo con el pecho y sin que este caiga al césped puso a Tadeo Allende cara a cara con el guardameta rival para sentenciar el campeonato del Inter.

Asistencia de Messi para el gol de Tadeo Allende a Vancouver | Fuente: FOX / Apple TV

Inter Miami, campeón de la MLS 2025

Inter Miami pasó de ser el equipo con peor rendimiento del fútbol de los Estados Unidos a convertirse en el monarca actual, y todo de la mano de un gravitante Lionel Messi.

A sus 38 años, sigue demostrando la calidad que le distinguió a lo largo de toda su trayectoria, siendo además influyente en las finales. En un total de 51 partidos finales que ha jugado, Messi brindó 17 asistencias y consiguió 35 goles.

Las Garzas logran un trofeo que además estará marcado por la despedida de Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes meses atrás anunciaron que con el final de temporada también le colocarían el punto final a sus carreras.