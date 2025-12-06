Cuestión de merecimiento: Carlo Ancelotti habló de la posible convocatoria de Neymar al Mundial 2026

El director técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, aseguró que si Neymar está listo para jugar el Mundial 2026 el próximo año "estará y punto".

El entrenador italiano fue cuestionado sobre las posibilidades de integrar a Neymar en la nómina de la Selección de Brasil para la Copa del Mundo 2026 y aseguró que si lo merece lo estará "y punto", durante una conferencia de prensa en Washington D.C luego de conocer el emparejamiento de grupos.

Sin embargo, el DT de Brasil dijo previamente que "tenemos más jugadores que Neymar" pero que en marzo tendrá que tomar una decisión porque "todo puede pasar", ante la insistencia de la prensa sobre la posible presencia del delantero del Santos, en el que podría ser su último mundial.

