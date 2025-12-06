Últimas Noticias
Cuestión de merecimiento: Carlo Ancelotti habló de la posible convocatoria de Neymar al Mundial 2026

Neymar aún no gana un Mundial con la Selección de Brasil.
Neymar aún no gana un Mundial con la Selección de Brasil. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El entrenador de la Selección de Brasil manifestó que en marzo tomará una decisión en relación a Neymar.

El director técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, aseguró que si Neymar está listo para jugar el Mundial 2026 el próximo año "estará y punto".

El entrenador italiano fue cuestionado sobre las posibilidades de integrar a Neymar en la nómina de la Selección de Brasil para la Copa del Mundo 2026 y aseguró que si lo merece lo estará "y punto", durante una conferencia de prensa en Washington D.C luego de conocer el emparejamiento de grupos.

Sin embargo, el DT de Brasil dijo previamente que "tenemos más jugadores que Neymar" pero que en marzo tendrá que tomar una decisión porque "todo puede pasar", ante la insistencia de la prensa sobre la posible presencia del delantero del Santos, en el que podría ser su último mundial.

Carlo Ancelotti fue parte del sorteo del Mundial en Washington.
Carlo Ancelotti fue parte del sorteo del Mundial en Washington. | Fuente: EFE | Fotógrafo: WILL OLIVER

¿Estará Neymar en el Mundial 2026?

En este momento, 'Ney' -de 33 años de edad- disputa el cierre del Brasileirao con el Santos, luchando por la permanencia y con una lesión de meniscos por la que podría ser operado.

"No quiero tener a las estrellas del fútbol, necesito un grupo que esté dispuesto a ganar", defendió Ancelotti ante la pregunta sobre la supuesta falta de estrellas destacables en la actual generación brasileña que tiene bajo su cargo.

Después del sorteo de la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, Brasil fue ubicado como cabeza del Grupo C junto a las selecciones de Marruecos, Escocia y Haití.

"Tenemos que respetar a todos los rivales, todos son equipos sólidos", agregó Ancelotti y concluyó que el siguiente paso es conocer cual será el orden de los juegos y posteriormente encontrar un buen centro de concentración que sirva como base para los brasileños en la copa.

La Selección Brasil es la máxima ganadora de copas mundiales con cinco estrellas conseguidas en su historia. Sin embargo, no ha ganado ningún titulo desde la edición de 2002 cuando venció a Alemania en la final de Corea-Japón. 

Selección de Brasil Carlo Ancelotti Neymar Mundial 2026

