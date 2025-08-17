Lionel Messi regresa con golazo y asistencia: Inter de Miami venció 3-1 a LA Galaxy

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Inter Miami derrotó a Los Angeles Galaxy por 3-1 con goles de Jordi Alba, Lionel Messi y Luis Suárez en el regreso del astro argentino a la actividad tras la lesión que lo marginó varios partidos.



Messi, que no jugaba desde que salió lesionado el 2 de agosto en el partido contra el Necaxa mexicano en la Leagues Cup, ingresó en el segundo tiempo tras empezar el partido de suplente.



El argentino dio la ventaja a su equipo con un gol desde fuera del área en el minuto 84, cuando el marcador era de 1-1, y luego dio una magnífica asistencia de tacón para que el uruguayo Luis Suárez sentenciara el partido.



El Inter suma 45 puntos en la tabla del Este, a siete del líder, el Cincinnati, aunque con tres partidos menos por su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA en junio.



Messi, por su lado, se vuelve a poner como máximo goleador de la liga con 19 goles, uno más que el inglés Sam Surridge, del Nashville.

Así fue el gol de Lionel Messi con Inter Miami. | Fuente: ESPN