Lionel Messi regresa con golazo y asistencia: Inter de Miami venció 3-1 a LA Galaxy

Lionel Messi en triunfo de Inter Miami.
Lionel Messi en triunfo de Inter Miami. | Fuente: @InterMiamiCF
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Lionel Messi fue clave en el triunfo de Inter Miami. No jugaba desde que salió lesionado el 2 de agosto.

Inter Miami derrotó a Los Angeles Galaxy por 3-1 con goles de Jordi Alba, Lionel Messi y Luis Suárez en el regreso del astro argentino a la actividad tras la lesión que lo marginó varios partidos.

Messi, que no jugaba desde que salió lesionado el 2 de agosto en el partido contra el Necaxa mexicano en la Leagues Cup, ingresó en el segundo tiempo tras empezar el partido de suplente.

El argentino dio la ventaja a su equipo con un gol desde fuera del área en el minuto 84, cuando el marcador era de 1-1, y luego dio una magnífica asistencia de tacón para que el uruguayo Luis Suárez sentenciara el partido.

El Inter suma 45 puntos en la tabla del Este, a siete del líder, el Cincinnati, aunque con tres partidos menos por su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA en junio.

Messi, por su lado, se vuelve a poner como máximo goleador de la liga con 19 goles, uno más que el inglés Sam Surridge, del Nashville.

Así fue el gol de Lionel Messi con Inter Miami
Así fue el gol de Lionel Messi con Inter Miami. | Fuente: ESPN

Lionel Messi Inter Miami LA Galaxy

