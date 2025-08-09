Lionel Messi es baja en Inter Miami: no jugará ante el Orlando City de Pedro Gallese por la MLS

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lionel Messi no jugó a mitad de semana en lo que fue la victoria del Inter Miami sobre Pumas, con lo que su elenco se metió a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

Ese partido Lionel Messi no lo jugó por una lesión muscular y se esperaba que esté de vuelta el domingo para la contienda contra Orlando City por la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, el entrenador Javier Mascherano confirmó que 'Leo' es baja para jugar contra el cuadro en el que ataja el portero peruano Pedro Gallese.

"No va a estar disponible para mañana. Está bien, pero sería una locura tomar un riesgo por lo que se nos viene", indicó el DT, sobre Messi, en conferencia de prensa.

Lionel Messi tiene pasado en el FC Barcelona y PSG. | Fuente: Inter Miami CF

Un Inter Miami sin Lionel Messi

Además, el popular 'Jefecito' remarcó que espera tener a su jugador estrella de cara a lo que será el cotejo Los Angeles Galaxy la próxima semana.

"Somos muy optimistas de que va a estar muy pronto con nosotros", comentó el también exvolante de la Selección de Argentina.

Luego más, allá del tema Lionel Messi, el DT del Inter Miami tuvo palabras para Tigres UANL. El club mexicano será su rival por los cuartos de final de la Leagues Cup.

"Son un gran elenco y lo demostraron frente al Puebla (en la goleada 7-0). Cuenta con futbolistas de mucha jerarquía y da pelea no solo en su liga local, sino también a nivel internacional", agregó.

Con Inter Miami, cómo se jugarán los cuartos de la Leagues Cup

Hay que tener en cuenta que los partidos están agendados para el próximo miércoles 20 de agosto.

Llave 1: Seattle Sounders vs. Puebla

Llave 2: Pachuca vs. Los Angeles Galaxy

Llave 3: Toluca vs. Orlando City

Llave 4: Inter Miami vs. Tigres UANL

