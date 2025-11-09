¡Récord histórico! Marruecos goleó 16-0 a Nueva Caledonia en el Mundial Sub 17 (VIDEO)

Para los libros. La Selección de Marruecos derrotó por 16-0 este domingo a Nueva Caledonia en el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar y consiguió la mayor goleada registrada en mundiales FIFA de cualquier categoría y género.

Las expulsiones por roja directa en los minutos 22 y 31 de Typhan Dreuko y de Jean Canehjmez, respectivamente, influyeron en el resultado final.

Cuando Canehjmez abandonó el terreno de juego, Marruecos ganaba 3-0. En media hora Nueva Caledonia encajó ese número de goles y en los 60 minutos siguientes recibió otros 13 tantos.

Los jugadores del combinado marroquí se repartieron los goles de la siguiente forma: Oualid Ibn Salah, Abdelali Daoudi, Ziyad Baha, Nahel Haddani, Abdellah Ouazane e Ismail El Aoud, firmaron un doblete; y Bilal Soukrat, Ilyas Hidaoui, Zakari El Khalfioui y Steevy Andrew, completaron, con un tanto cada uno, un marcador histórico.

Goleada de Marruecos para levantarse

Marruecos ha tenido un crecimiento importante en las diversas categorías de los mundiales FIFA. Ocupó el cuarto puesto en la última Copa del Mundo absoluta, en Qatar 2022 y se consagró con el título este año en el Mundial Sub 20. Sin embargo, la excepción fue en la actual competición de menores.

El cuadro africano superó el 13-0 de España a Nueva Zelanda en el Mundial Sub 17 de Egipto 1997 para cerrar su fase de grupos con una goleada que le permite reponerse de la caída en sus dos primeras presentaciones, y que por la diferencia de goles lo ubica entre los mejores terceros para tentar la clasificación a las rondas eliminatorias.

Se juega el Mundial Sub 17 2025 en Qatar

El Mundial Sub 17 2025 es el primero en contar con 48 selecciones, el doble de equipos que participaron en la última edición jugada en Indonesia.

Qatar es sede de esta Copa del Mundo, y también de las próximas cuatro ediciones, donde Alemania buscará defender el título.

Las 48 selecciones clasificadas han sido divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, clasificarán a los dieciseisavos de final. A partir de dicha ronda, el torneo se disputará a eliminación directa hasta el final.