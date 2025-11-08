Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, domingo 9 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Liga Argentina

Partidos de hoy, domingo 9 de noviembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, domingo 9 de noviembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: EFE
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 9 de noviembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Boca Juniors vs. River Plate por el Superclásico de Argentina. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, domingo 9 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

1:00 p.m. UTC vs. Sport Huancayo – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

3:15 p.m. Alianza Atlético vs. Alianza Universidad – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, LaLiga – España

08:00 a.m. Athletic Club vs. Real Oviedo – DGO, DSports 2

10:15 a.m. Rayo Vallecano vs. Real Madrid – DGO, DSports

12:30 p.m. Valencia vs. Real Betis – DGO, DSports

12:30 p.m. Mallorca vs. Getafe – Disney+, ESPN 3

3:00 p.m. Celta vs Barcelona – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

09:00 a.m. Aston Villa vs. Bournemouth – Disney+ Premium, ESPN

09:00 a.m. Nottingham Forest vs. Leeds United – Disney+ Premium

09:00 a.m. Brentford vs. Newcastle – Disney+ Premium

09:00 a.m. Crystal Palace vs. Brighton – Disney+ Premium

11:30 a.m. Manchester City vs. Liverpool – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

06:30 a.m. Atalanta vs. Sassuolo – Disney+ Premium, ESPN

09:00 a.m. Genoa vs. Fiorentina – Disney+ Premium

09:00 a.m. Bologna vs. Napoli – Disney+ Premium

12:00 p.m. AS Roma vs. Udinese – Disney+ Premium

2:45 p.m. Inter Milán vs. Lazio – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. Friburgo vs. St. Pauli – Disney+ Premium

11:30 a.m. Stuttgart vs. Augsburgo – Disney+ Premium

1:30 p.m. Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05 – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

09:00 a.m. Lorient vs. Toulouse – Disney+ Premium

11:15 a.m. Angers vs. Auxerre – Disney+ Premium

11:15 a.m. Metz vs. Nice – Disney+ Premium

11:15 a.m. Strasbourg vs. Lille – Disney+ Premium

2:45 p.m. O. Lyon vs. PSG – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

2:30 p.m. Boca Juniors vs. River Plate – Disney+, ESPN, Fanatiiz

5:20 p.m. Banfield vs. Aldosivi – Disney+ Premium, Fanatiz

5:20 p.m. Sarmiento vs. Instituto – Fanatiz, TyC Sports

7:30 p.m. Tigre vs. Estudiantes LP – Fanatiz

7:30 p.m. Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz – Fanatiz, TyC Sports

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Partidos de hoy Fútbol en vivo Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Liga Femenina Premier League LaLiga Liga Profesional de Fútbol

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA