Partidos de hoy, domingo 9 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Liga Argentina

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Boca Juniors vs. River Plate por el Superclásico de Argentina. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, domingo 9 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ
1:00 p.m. UTC vs. Sport Huancayo – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
3:15 p.m. Alianza Atlético vs. Alianza Universidad – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
Partidos de hoy, LaLiga – España
08:00 a.m. Athletic Club vs. Real Oviedo – DGO, DSports 2
10:15 a.m. Rayo Vallecano vs. Real Madrid – DGO, DSports
12:30 p.m. Valencia vs. Real Betis – DGO, DSports
12:30 p.m. Mallorca vs. Getafe – Disney+, ESPN 3
3:00 p.m. Celta vs Barcelona – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
09:00 a.m. Aston Villa vs. Bournemouth – Disney+ Premium, ESPN
09:00 a.m. Nottingham Forest vs. Leeds United – Disney+ Premium
09:00 a.m. Brentford vs. Newcastle – Disney+ Premium
09:00 a.m. Crystal Palace vs. Brighton – Disney+ Premium
11:30 a.m. Manchester City vs. Liverpool – Disney+ Premium, ESPN
Partidos de hoy, Serie A – Italia
06:30 a.m. Atalanta vs. Sassuolo – Disney+ Premium, ESPN
09:00 a.m. Genoa vs. Fiorentina – Disney+ Premium
09:00 a.m. Bologna vs. Napoli – Disney+ Premium
12:00 p.m. AS Roma vs. Udinese – Disney+ Premium
2:45 p.m. Inter Milán vs. Lazio – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
09:30 a.m. Friburgo vs. St. Pauli – Disney+ Premium
11:30 a.m. Stuttgart vs. Augsburgo – Disney+ Premium
1:30 p.m. Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05 – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
09:00 a.m. Lorient vs. Toulouse – Disney+ Premium
11:15 a.m. Angers vs. Auxerre – Disney+ Premium
11:15 a.m. Metz vs. Nice – Disney+ Premium
11:15 a.m. Strasbourg vs. Lille – Disney+ Premium
2:45 p.m. O. Lyon vs. PSG – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
2:30 p.m. Boca Juniors vs. River Plate – Disney+, ESPN, Fanatiiz
5:20 p.m. Banfield vs. Aldosivi – Disney+ Premium, Fanatiz
5:20 p.m. Sarmiento vs. Instituto – Fanatiz, TyC Sports
7:30 p.m. Tigre vs. Estudiantes LP – Fanatiz
7:30 p.m. Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz – Fanatiz, TyC Sports