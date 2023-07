Vinicius Junior salió en defensa de Benjamin Mendy, que fue declarado no culpable de un caso de violación

El brasileño Vinicius Junior, delantero del Real Madrid, salió en defensa del jugador francés Benjamin Mendy que fue declarado no culpable de un caso de violación y otro de intento de violación, según dictaminó la corte de Chester (Inglaterra).



"Lamento todo lo que has pasado, Benjamin Mendy", titula en sus redes sociales Vinicius.



"Perdiste dos años de tu carrera, pero eso es lo de menos de toda esta situación… ¿Y el daño psicológico? Seguro que tu vida nunca volverá a ser la misma. La cultura de destruir reputaciones ha hecho otra víctima más", comenzó diciendo el futbolista del Real Madrid.



"¿Hasta cuándo seremos acusados y condenados sin tener derecho a la defensa básica? Las noticias falsas se crean y difunden sin verificar ningún hecho (que es algo que personalmente sentí mucho en estas vacaciones) y luego la situación solo empeora", añadió el delantero.



"Ser responsable sería lo mínimo para cualquier profesional, pero hoy en día el trabajo serio se ha convertido en una excepción. No hay límites para obtener más clics y participación", observó.



"Mi pregunta es ¿qué se hará para reparar el daño?", concluye Vinicius.

Benjamin Mendy. | Fuente: AFP

Declaran a Benjamin Mendy no culpable de cargos de violación

El exfutbolista del Manchester City Benjamin Mendy ha sido declarado no culpable de un caso de violación y otro de intento de violación, según dictaminó este viernes la corte de Chester (Inglaterra).



El jugador francés, quien rompió a llorar tras conoces la decisión, ya fue absuelto también el pasado enero en esta misma sala en relación con seis cargos de violación y uno de agresión sexual.



En aquella vista, el jurado no alcanzó un veredicto respecto a las dos acusaciones de violación e intento de violación, si bien hoy le declaró no culpable en ambos.



Mendy, de 28 años, fue suspendido por el Manchester City en agosto de 2021, cuando los casos salieron a la luz, y el propio futbolista se declaró inocente de las acusaciones en mayo de 2022.



El juicio contra él y su amigo Louis Saha (no relacionado con el futbolista del mismo nombre) comenzó el 10 de agosto de 2022, y ambos han sido declarados no culpables de todos los cargos presentados por la fiscalía.