Vinicius lamenta nuevos casos de racismo en el fútbol español: "La cárcel es el lugar que merecen"

El racismo no para en el fútbol mundial. Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, lamentó este sábado tres nuevos casos de racismo en el fútbol español y mostró su apoyo a Marcos Acuña, jugador argentino del Sevilla, a su entrenador Quique Sánchez Flores, y al portero del Rayo Majadahonda, Cheikh Kane Sarr.

"Este fin de semana, ni siquiera jugaré. Pero tuvimos tres casos despreciables de racismo en España solo este sábado. Todo mi apoyo a Acuña, al entrenador Quique Flores, del Sevilla. A y al Rayo Majadahonda, que su valentía inspire a los demás", escribió el delantero en su perfil de X.

En el Coliseum, se tuvo que parar el partido entre Getafe vs. Sevilla para advertir al público por los insultos racistas en contra del argentino Marcos Acuña y el entrenador Quique Sánchez Flores. Mientras que en Sestao, se suspendió el encuentro en el minuto 87 por los insultos en contra del arquero del Rayo Majadahonda (equipo donde juega el peruano Jeisson Martínez), Cheikh Kane Sarr, quien se encaró con aficionados detrás de su portería y fue expulsado por ello.

"Los racistas deben ser expuestos y los partidos no pueden continuar con ellos en la grada. Solo tendremos victoria cuando los racistas salgan de los estadios directo a la cárcel, lugar que se merecen", añadió el brasileño.



Rayo Majadahonda en pie de lucha

Rayo Majadahonda, equipo que ha sabido jugar en la Segunda División de España, fue víctima de uno de los momentos más triste de la semana europea. Un grupo de hincha del Sestao River realizó varios gritos racistas contra el arquero senegalés Cheikh Kane Sarr, quien enfurecido saltó del gramado y empezó a encararse con varias personas que estaban en las gradas. Tras ello, el portero fue expulsado y el equipo se negó a jugar lo que restaba del cotejo.

El vicepresidente del Rayo Majadahonda, Iñaki Acha, indicó que Kane Sarr estaba "destrozado" porque sabe que se equivocó con su acción; sin embargo, le explicó que los insultos fueros sistemáticos.

"Lo hemos tenido claro desde el primer momento, el chaval estaba casi llorando y yo he respetado su decisión y le he comunicado al árbitro que no íbamos a saltar al campo. Si hay que asumir una sanción, se asumirá, pero para nosotros están por encima las personas", aseguró Acha.

Por otro lado, el capitán del equipo, Jorge Casado, afirmó que su compañero está destrozado por la situación. Pero que lo peor de todo es que ellos saldrán perjudicados de las acciones de los hinchas locales.

"Mi compañero está muy mal. Nosotros no lo podemos vivir. No sabemos lo que se siente. Tenemos varios compañeros de fuera, pero el racismo siempre viene por el color de piel. Mi compañero está totalmente hundido y el resto también. Él tiene una hija y todo esto duele mucho. Llegaremos hasta donde tengamos que llegar", aseguró.

"Hay que afrontar lo que venga porque encima saldremos perjudicados. Lo recibiremos de cara", finalizó.



