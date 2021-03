Vinicius Junior se tiene fe | Fuente: EFE

Vinicius Junior, delantero brasileño del Real Madrid, es uno de los nombres del momento en la disciplina madridista por su actuación frente al Atalanta, en la que forzó un penalti después de firmar una gran jugada que no acertó a definir, y muestra su personalidad también fuera del campo asegurando que sabe que puede ser “uno de los mejores” del equipo.



“Se que puedo ser uno de los mejores del Madrid. Soy joven y soy muy feliz. Estoy siempre sonriendo”, comenta ‘Vini’ en ‘Campo de estrellas’ la serie de podcasts sobre jugadores y leyendas del Real Madrid que está disponible en exclusiva en Audible, en Amazon.



Vinicius recuerda también el día de su presentación: “Fue uno de los días más felices de mi vida. Cuando llegué aquí era muy difícil. Era un momento en el que yo iba a cambiar de vida”, asegura.



Entre los protagonistas de los podcasts están también, entre otros, los brasileños Carlos Henrique Casemiro y Roberto Carlos.



El ‘14’ revive el partido que le hizo ganarse el corazón de los aficionados madridistas, el enfrentamiento contra el Borussia Dortmund en la vuelta de cuartos de final de la ‘Champions’ en la temporada 2013-2014 en la que su presencia fue clave para que el Real Madrid se clasificara para semifinales: “Son 20 minutos, pero son los minutos que han cambiado mi vida”, reconoce.



Por su parte, Roberto Carlos pondera el impacto que tuvo en el fútbol: “He cambiado completamente la historia del fútbol. He conseguido demostrar al mundo que los laterales no eran solo defensivos y que atacaban”.

