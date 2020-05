Ronaldinho. | Fuente: AFP - Twitter

Benjamín Aidoo, líder del grupo viral del ataúd, volvió a pronunciarse y afirmó que sueña que en alguna oportunidad pueda rendirle homenaje al brasileño Ronaldinho.



“Les deseo una larga vida a todos, por supuesto, pero si tuviera esa oportunidad, ¡soñaría con llevar a Ronaldinho a su último hogar!”, señaló Aidoo en entrevista a Foot Mercato.

“Ronaldinho es un jugador que siempre me ha impresionado. Sería un tributo del bailarín que soy para el bailarín que él estaba en el campo”, indicó el ghanés ques admirador del Barcelona y Chelsea. “Luego Maradona y finalmente Messi”, agregó.

Hay que indicar, que el exastro de Barcelona se encuentra en Paraguay con arresto domiciliario luego de ser detenido por adulterar pasaportes.

En otra oportunidad, Aiddo ya había revelado su admiración por el argentino Lionel Messi. “Mi jugador favorito es Messi, me encanta. Me gusta su manera de jugar y los goles que marca. Además, no es egoísta, eso es muy importante. Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies. Soy aficionado del Barça, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un jugador enorme", señaló en su momento para la Cadena SER.