Naby Keita se enteró que no iba a jugar ante Leverkusen, se negó a viajar y Werder Bremen lo suspendió

El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso se coronó, por primera vez, como campeón de la Bundesliga el último domingo al golear 5-0 al Werder Bremen en condición de local.

Este martes, es protagonista Naby Keita, volante del Werder Bremen, pese a que no jugó el cotejo ante el Leverkusen en el BayArena. Y es que sucede que el exjugador del Liverpool, al enterarse que no iba a ser parte del cotejo como titular por una nueva jornada de la liga local, decidió no viajar con su conjunto. Esto ha hecho que su elenco se pronuncie por medio de sus redes sociales.

"El SV Werder Bremen ha suspendido a Naby Keita hasta final de temporada. El club también le ha impuesto al centrocampista una cuantiosa multa. El jugador de 28 años ya no entrenará con el equipo ni formará parte del vestuario del primer equipo", indicaron.

El Bremen se pronuncia por el caso Naby Keita

No todo quedó allí porque el director deportivo del ex elenco del peruano Claudio Pizarro se pronunció de manera contundente al respecto.

"El comportamiento de Naby no puede ser tolerado por nosotros como club. Con su acción dejó al equipo en una situación deportiva y personal tensa y se colocó por encima del equipo", indicó.

Incluso, la prensa especializada en el Viejo Continente remarca que Naby Keita, internacional con la Selección de Guinea, tendrá que pagar una fuerte multa económica debido a su comportamiento. Ya no pertenecerá a la disciplina de su actual elenco en lo que resta de la actual campaña.

En este 2023-24 con la camiseta del Werder Bremen, el jugador en mención únicamente ha jugado 107 minutos en la liga alemana de primera división. Jugó ante Hoffenheim, Darmstadt 98, Wolfsburgo, Union Berlin y Colonia.

Werder Bremen no pudo contra Leverkusen

De otro lado, en los 18 meses de gestión de Xabi Alonso, muchos jugadores del Leverkusen han tenido una explosión de rendimiento. El defensa Johathan Tah, por ejemplo, ha hecho la mejor temporada de su carrera. Florian Wirtz, uno de los mediapuntas más talentosos de Alemania, parece haber dado un salto en su evolución y el argentino Exequel Palacios, cuando lo respetan las lesiones, es una garantía en el centro del campo.

Los nuevos, que llegaron a comienzo de temporada -Granit Xhaka, Jonas Hoffmann, Boniface, Alejandro Grimaldo y Josip Stasinic (este último cedido por el Bayern)- han hecho aportes importantes y han sido también determinantes.

